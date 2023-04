Das Finanzministerium gab von 2016 an plötzlich Millionen für Inserate aus. Die Staatsanwaltschaft mutmaßt: um Sebastian Kurz zu helfen. Doch so einfach ist es nicht.

Die Ermittlungen der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Inseratenaffäre weiten sich aus. Zuletzt wurde bekannt, dass die Ermittler das Finanzministerium aufgefordert haben, Akten aus den Jahren 2015 bis 2022 zur Verfügung zu stellen. Das betrifft die Praxis der Inseratenvergabe nicht nur an die bislang im Mittelpunkt stehenden Boulevardblätter, die „Österreich“-Gruppe aus dem Verlagshaus Fellner sowie die „Kronen-Zeitung“ und „Heute“ aus dem Haus Dichand. Der generelle Verdacht lautet, dass wohlwollende Berichterstattung durch üppige Vergabe von Anzeigen erkauft worden sei, und zwar vor allem zugunsten des früheren Außenministers, dann ÖVP-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Sebastian Kurz.

Einer will Kronzeuge sein

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Die Staatsanwaltschaft stützt sich – soweit aus bekannt gewordenen Akten hervorgeht – in erster Linie auf Chats und Aussagen des damaligen Finanz-Spitzenbeamten Thomas Schmid. Bis auf ihn, der im vergangenen Jahr ein umfassendes Geständnis abgelegt hat und Kronzeugenstatus haben will, weisen die Beschuldigten die Vorwürfe zurück.

Tatsache ist jedenfalls, dass das Finanzministerium in den betreffenden Jahren sein Anzeigenbudget enorm ausgeweitet hat. Die Nachrichtenagentur APA hat dazu Daten der Medientransparenzdatenbank aufgearbeitet. 2015 gab das Finanzministerium demnach rund 135.000 Euro aus, 2016 schon 1,8 Millionen (das Dreizehnfache!), 2018 7,2 Millionen, 2020 8,9 Millionen Euro. Dabei wurde zunächst 2016 die überwiegend gratis erscheinende „Österreich“ (samt Online-TV) mit 411.000 Euro bedacht – mehr als die reichweitenstarke „Krone“ (323.000) und das Gratisblatt „Heute“ (161.000).

Die „Österreich“ ist schon 2021 ins Gerede gekommen, weil Schmid laut Staatsanwaltschaft eine Art Karussell angeworfen haben soll: teils frisierte Umfragen im Sinne von Kurz, bezahlt von dem Medium, in dem dafür Inserate geschaltet worden seien. Das war der Vorwurf, der den Rücktritt von Kurz und seinen Rückzug aus der Politik zur Folge hatte. Nun geht es um die „Krone“ (Herausgeber und Chefredakteur ist Christoph Dichand) und „Heute“ (Herausgeberin und Chefredakteurin: Eva Dichand). 2017 soll Eva Dichand sich bei Schmid darüber beklagt haben, dass so viel mehr Inseratengeld an die Konkurrentin „Österreich“ fließe. Zitiert wird unter anderem die Andeutung, sie könnten „auch anders“.

Tatsächlich wurde, wie man sieht, der Geldhahn insgesamt aufgedreht. „Krone“ und „Heute“ zogen an „Österreich“ vorbei, das aber weiterhin bedacht wurde: 2020 erhielten alle drei allein aus dem Finanzressort jeweils mehr als eine Million Euro für Inserate. Ihre Redaktionen versichern, unabhängig davon zu arbeiten. Außerdem setzte sich Eva Dichand gegen eine Gesetzesnovelle zum Stiftungsrecht ein, die tatsächlich in der Schublade verschwand. Sie twitterte in Großbuchstaben, alle Vorwürfe seien falsch.

Gewaltig angestiegen sind auch die Volumina für Medien jenseits des Boulevards. Die Regionalzeitung „Kleine Zeitung“ stieg beispielsweise von 60.000 (2016) auf 519.000 Euro (2020), die bürgerliche „Presse“ im gleichen Zeitraum von 53.000 auf 427.000 Euro. Der linksliberale „Standard“ profitierte ebenfalls, aber weniger steil ansteigend: von 49.000 (2016) auf 178.000 (2018).

Das „rote“ Wien gab für Inserate 32 Millionen Euro

So fragwürdig diese Entwicklung und die Summen allein in einem Ressort sein mögen, so muss doch auch der Zusammenhang gesehen werden. Zumindest in den Regierungsjahren von Kurz gab es Steuerreformen und zuletzt die Pandemie, die einen gewissen Anstieg der Öffentlichkeitsarbeit erklären können – freilich kaum um das Dreizehnfache. Und die ÖVP-Leute könnten sich das Gebaren des früheren sozialdemokratischen Kanzlers Werner Faymann zum Vorbild genommen haben, der nicht zuletzt mit Hans Dichand (dem verstorbenen Seniorchef) eng verbandelt war und dem Boulevard schon als Wiener Stadtrat und als Verkehrsminister Zuwächse bei Inseraten sicherte.

Die „rote“ Stadt Wien gibt für Inserate et cetera mehr aus als alle anderen Bundesländer zusammen und auch mehr als die Bundesministerien. 2021 waren es in Wien knapp 32 Millionen Euro. Es scheint, als habe Österreich in der Tat ein Problem mit diesem Thema, aber nicht allein die ÖVP oder deren früherer Matador Kurz, bei denen die Staatsanwaltschaft jetzt so eifrig nachsieht.