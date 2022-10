Ingo Zamperoni über die USA : Gibt es wieder einen Sturm aufs Kapitol?

Ingo Zamperoni vor der Robb Elementary School in Uvalde, Texas. in der ein 18 Jahre alter Attentäter 19 Kinder und zwei Lehrerinnen ermordete. Bild: NDR/Martin Kobold

Herr Zamperoni, was hat Sie zu diesem Film inspiriert?

Wir haben vor zwei Jahren überlegt: Was könnten wir zur Wahl in Amerika machen? Da sich meine amerikanische Frau und mein Schwiegervater an entgegengesetzten Enden des politischen Spektrums befinden, war die Idee: Wir zeigen am Mi­krokosmos unserer Familie, wie sich die Spaltung dieses Landes darstellt. Dieser Film hieß „Trump, meine amerikanische Familie und ich“, und weil der ein solches Echo fand, dachten wir, vielleicht sollten wir ein Follow-up machen. Dieser Film nun soll als Halbzeitbilanz von Joe Biden fungieren, aber auch die Auswirkungen dessen betrachten, was inzwischen passiert ist: der 6. Januar, das Supreme-Court-Urteil zum Abtreibungsrecht, die Razzia in Mar-a-Lago. Dafür bot sich ein Familientreffen in Montana in diesem Jahr an.

Sie sind Sohn eines Italieners und einer Deutschen und mit einer Amerikanerin verheiratet. Spielt das eine Rolle bei Ihrem Interesse am Blick in andere Gefilde?

Ja, schon. Ich habe das immer als Bereicherung empfunden und gesagt: Ich sitze nicht zwischen, sondern auf zwei Stühlen. Natürlich muss man sagen, dass Italien gerade in Deutschland positiv konnotiert ist, nicht zuletzt durch Goethe. Aber ich habe einen Freund, dessen Mutter Deutsche und dessen Vater Türke ist – für den war das nicht immer so leicht, sondern auch eine Herausforderung.

Gab es Überraschungen für Sie, was die Entwicklung in Amerika betrifft?

Ich habe das Gefühl, dass eine gewisse Leichtigkeit verloren gegangen ist. Ich bin ja regelmäßig in den USA und nicht etwa erst nach zwei Jahren zurückgekehrt, aber ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass das die Leute schlaucht. Und dann fragt man sich, wenn zwei Drittel der einen Seite nicht das Ergebnis der Wahl akzeptieren und wenn man den 6. Januar als eine Art Vorboten sehen will – was passiert beim nächsten Mal, wenn eine Wahl knapp ausfällt?

Sie sprechen im Film mit Ihrem Freund Richard, einem Kommunikationsprofessor, in El Paso über die nahe amerikanisch-mexikanische Grenze, aber nicht über die Informationskrise, die dieses Land schüttelt – warum?

Wir haben sehr lange Gespräche geführt, auch darüber, aber man muss sich für das eine oder das andere entscheiden. Wir hatten nie den Anspruch, in 45 Minuten jeden Aspekt zu beleuchten. Aber es ging uns darum, einen Blick auf die aktuellen Positionen zu werfen, die debattiert werden.

Video starten Vorschau : „Trump, Biden, meine US-Familie und ich“ Video: ARD, Bild: NDR/Martin Kobold

Aber eine harte Auseinandersetzung, wie man sie in Deutschland allabendlich in Talkshows sehen kann, scheint man hier eher zu scheuen, oder? In amerikanischen Kneipen sind seit Langem Gespräche über Sport, Religion oder Politik tabu.

Ja, den Stammtisch gibt es in Amerika eher nicht. Wie mein Schwiegervater sagt: Beim Familienfest spricht man nicht über Politik. Vielleicht weil es mittlerweile so fruchtlos zu werden droht. Bevor man sich verkracht, vermeidet man das Gespräch lieber. Das ist natürlich auch ein Problem für die Demokratie, wenn man gar nicht erst versucht, mit der anderen Seite ins Gespräch zu kommen.

Das Gefühl der Unversöhnlichkeit verbildlicht sich im Film an Ihrer Frau und Ihrem Schwiegervater.

Wie er über die unterschiedlichen Haltungen der beiden sagt: „Es gibt nichts, was ich ihr sagen oder was sie mir sagen kann, das unsere Haltungen ändern würde.“ Aber wie soll das wieder zusammenkommen? Ich hatte in Amerika immer das Gefühl, egal wer gerade im Weißen Haus ist, es gibt ein gemeinsames Fundament, auf dem alle stehen. Aber gilt das eigentlich noch? Ist die Demokratie wirklich gefestigt genug für diese Entwicklung?

Sie sagen an einer Stelle: Beide Parteien glauben, das Land gehe den Bach runter. Ist die Polarisierung der US-Gesellschaft nicht auch ein Ringen mit dem eigenen Selbstverständnis und der Zukunft dieses Landes?