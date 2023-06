In „Erzähl mir, Inge …“ geht es um ihre Erinnerung an den Holocaust: Inge Auerbacher Bild: Meta//Gero Breloer

Sieht so die Zukunft der Erinnerungsarbeit aus? Kinder in einem Klassenzimmer, sie alle tragen Virtual-Reality-Brillen, und jeder und jede kann Fragen über den Holocaust, die Schoa, direkt an Überlebende aus den Konzentrationslagern richten. Diese „virtuellen“ Überlebenden erzählen dann plastisch und so nahbar wie die eigenen Großeltern ihren Enkeln von dem, was war, und denen, die nicht mehr sind. Und das, obwohl es sie da selbst schon lange nicht mehr gibt.

So jedenfalls scheint sich der amerikanische Digitalkonzern Meta edukative Anwendungen in seinem „Metaversum“ vorzustellen und präsentierte dazu in seiner Berliner Repräsentanz eine neue Entwicklung: „Erzähl mir, Inge …“ ist eine immersive Anwendung, die Meta gemeinsam mit dem Conversational-Video-Spezialisten „StoryFile“ in den letzten eineinhalb Jahren entwickelt hat und die auf Künstlicher Intelligenz basierend dynamisch Fragen beantworten kann.

Sie kam als Siebenjährige ins Ghetto

Kern des Projekts sind die bedrückenden Erfahrungen, Erinnerungen und plastischen Beschreibungen der Holocaust-Überlebenden Inge Auerbacher. Sie war als siebenjähriges Mädchen mit ihren Eltern ins Ghetto Theresienstadt deportiert worden. „Drei Geburtstage“ musste sie dort erleben – und war am Ende, bei Befreiung des Lagers, eines von nur wenigen Kindern, die überlebten. 15.000 andere hatten dieses „Glück“, wie die heute 88-Jährige sagt, nicht.

Die Erlebnisse der Inge Auerbacher, stellvertretend für die Überlebenden des Holocausts, haben „StoryFile“ und Meta in Partnerschaft mit der UNESCO und dem World Jewish Congress sowohl als Anwendung für Virtual-Reality-Brillen als auch für den direkten Aufruf via Webbrowser und Mobiltelefon zugänglich gemacht. Den höchsten Grad der Immersion, also des Eintauchens in die digitale Welt, erreicht dabei, wer „Erzähl mir, Inge …“ direkt auf einer Virtual-Reality-Brille ausprobiert. Dann öffnet sich vor dem Betrachter eine beige, zartbunte Welt mit animierten Figuren, ästhetisch irgendwo zwischen aquarellhaft ziseliert und Graphic-Novel-Flair.

In deren Mitte: die „reale“ Inge Auerbacher. Abgefilmt in 3-D. Sie begrüßt die Interessierten freundlich: „Mein Name ist Inge Auerbacher. Bitte sprich mich darauf an. Schaue dich um und frage mich über das, was du siehst. Ich freue mich auf unser Gespräch und die Beantwortung Ihrer Fragen. Aber lassen Sie uns erst einmal ganz am Anfang beginnen.“

In der „Nacht, die alles veränderte“

Jetzt liegt es an den Nutzern, die Anwendung zu entdecken – ganz einfach per Stimme, indem sie mit Inge Auerbacher reden. Die echte Inge hat dafür zuvor mehrtägige Interview-Sessions in New York absolviert und so viele wichtige Erlebnisse für künftige Generationen bewahrt, von der „Nacht, die alles veränderte“, ihrem „Engel in der Hölle“ bis hin zu prägenden Geschichten nach dem Krieg – dem schweren Leben mit den Folgen aus der NS-Zeit. Auf diese Interviews kann die Anwendung über Spracheingabe und KI-Technologie zugreifen und mit Inges Stimme und ihrem realgefilmten Äußeren antworten.

Das Überraschende daran: Fragt man die virtuelle Inge Auerbacher etwa, was „der Holocaust“ sei, bekommt man keine klassische Antwort aus dem Geschichtsbuch, mit Zahlen und Daten, die den Schrecken fassbar zu machen suchen. Stattdessen antwortet Inge spontan mit einem persönlichen Appell: „Als Überlebende, was werde ich sagen, zu einem, der den Holocaust verleugnet!?“ Man solle sich selbst einmal ein Bild von den Lagern, den Gaskammern und Massengräbern machen. So etwas wie in den Konzentrationslagern dürfe sich nie wiederholen. Dann wird ein Bild eingeblendet: Es sind Kinderschuhe, Tausende an der Zahl. Von den Kindern aus den KZs. Den Kindern, die mit Inge einmal dort waren. „Sie sind weg.“

Bei so viel Unmittelbarkeit tritt die Beschäftigung mit der Technologie schnell in den Hintergrund, das bestätigt auch der „StoryFile“-Chef Stephen Smith, der an diesem Tag – ebenso wie Inge Auerbacher – persönlich aus den USA angereist ist. „Interessanterweise“, so Smith, handele es sich zwar bei seiner Firma und bei Meta um Technologieunternehmen, „aber unser Interesse hier gilt nicht der Technologie. Unser Interesse ist, was junge Menschen aus der Erfahrung mit Inge mitnehmen und von ihr lernen können. Nicht, weil es eine ausgefallene Technologie ist, sondern weil sie tief in ihre Geschichte eintauchen.“

Und so kann man sich zehn, 15, vielleicht 30 Minuten in Inges virtueller Welt verlieren; in vordefinierten Geschichten stöbern, etwa auch über ihre Puppe „Marlene“ – benannt nach Marlene Dietrich – oder Inge einfach immer weiter Fragen stellen: Geschichtserleben und Begreifen auf einem neuen digitalen Level. „Durch das Virtual-Reality-Erlebnis ist es gelungen, mit viel Empathie und Sensibilität die Geschichte zu vermitteln“, bestätigt Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.

Erinnerungsarbeit ist hier allen wichtig, das wird auf der Veranstaltung in Berlin deutlich spürbar. Und Inge Auerbacher verleiht ihr ein Gesicht, auch für künftige Generationen. „Mein Leben ist ein Wunder, und ich fühle mich verpflichtet zu helfen, weil ich noch lebe. Ich wünsche mir, dass jedes Kind in Frieden aufwächst, ohne Hunger und Vorurteile. Ich bin zwar keine große Technik-Expertin, aber ich liebe neue Ideen“, sagt sie an diesem Tag. Und sie ergänzt im Hinblick auf den neuen Ansatz, man solle Kinder in ihrer Sprache und mit der Technologie lehren, mithilfe derer sie lernen wollten. „Bringen wir ihnen gute Werte wie Toleranz und Liebe bei!“

Erzähl mir, Inge … steht der Öffentlichkeit ab sofort zur Verfügung, unter: https://inge.storyfile.com/de/