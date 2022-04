Aktualisiert am

Rechter Aluhut geht in die Insolvenz

Alex Jones sagt, er sei pleite : Rechter Aluhut geht in die Insolvenz

Der rechtsradikale, amerikanische Verschwörungstheoretiker Alex Jones hat für sein Internetportal „Infowars“ Insolvenz angemeldet. Damit will er sich den Kosten von Verleumdungsklagen entziehen.

Meldet Insolvenz an: Alex Jones. Bild: AFP

Der ultrarechte amerikanische Verschwörungstheoretiker Alex Jones hat Insolvenz für seine Plattform „Infowars“ angemeldet. Wie aus einem am Wochenende bekanntgewordenen Dokument hervorgeht, hat Jones Gläubigerschutz beantragt. Dieses Vorgehen zielt darauf ab, die Verleumdungsklagen gegen „Infowars“ einzufrieren, während sich das Unternehmen um seine Sanierung bemüht.

Jones ist einer der führenden Köpfe der rechtsextremen Verschwörungsszene in den Vereinigten Staaten. Zu den von ihm und „Infowars“ verbreiteten abstrusen Erzählungen gehört die Behauptung, das Schulattentat an der Sandy-Hook-Grundschule im Jahr 2012 habe nicht wirklich stattgefunden, sondern sei vorgetäuscht worden, um eine Verschärfung des Waffenrechts durchzusetzen. Bei dem Massaker in Newtown im Bundesstaat Connecticut hatte der Täter 20 Kinder und sechs Erwachsene erschossen.

Von Eltern der Todesopfer wurde Jones verklagt. Sie werfen dem Radiomoderator vor, er habe mit seinen Falschbehauptungen Millionen verdient. Jones hat später eingeräumt, das Schulattentat habe tatsächlich stattgefunden.

Die Hinterbliebenen sehen in der Insolvenz den Versuch, sich finanziellen Forderungen zu entziehen. Ende März lehnten 13 klagende Eltern Jones’ Angebot ab, ihre Verleumdungsklage gegen Zahlung von jeweils 120.000 Dollar beizulegen. Gerichtsunterlagen zufolge gab Infowars sein geschätztes Vermögen mit 0 bis 50.000 Dollar an, bei geschätzten Verbindlichkeiten von einer bis 10 Millionen Dollar. Jones ist ein glühender Unterstützer von Donald Trump. Er machte sich Trumps Falschbehauptung zu eigen, dessen Wahlniederlage gegen den heutigen Präsidenten Joe Biden sei auf massive Betrügereien zurückzuführen. Jones soll bei dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington - den Sitz des amerikanischen Kongresses - im Januar 2021 dabei gewesen sein.