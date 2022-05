Liste der Pressefreiheit : In Russland gibt es keine freie Presse mehr

Die „Liste der Pressefreiheit“ ist düster. In Russland, stellt die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ fest, sei die unabhängige Presse abgeschafft worden. In Deutschland seien Angriffe aus der Querdenker-Szene zu verzeichnen.

Durch Kriege und Krisen hat sich die Situation von Journalistinnen und Journalisten weltweit verschlechtert. Zu diesem Schluss kommt die neue Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG). Auch in Deutschland mache sich die Entwicklung bemerkbar. Die Zahl der gewaltsamen Angriffe auf Medienschaffende stieg im Vergleich zum Vorjahr von 65 auf 80 – und damit auf einen neuen Höchststand. In Russland, stellt die Organisation fest, sei die Pressefreiheit de facto abgeschafft worden.

Nie zuvor seit Beginn der Dokumentation im Jahr 2013 seien mehr bestätigte körperliche Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten registriert worden, teilte Reporter ohne Grenzen in Berlin mit. Die meisten Vorfälle habe es in Deutschland bei Protesten der Querdenker-Szene gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gegeben. Sie machten 52 der 80 Angriffe auf Journalisten aus. Dokumentiert wurden ferner zwölf Angriffe von Polizisten auf die Presse.

Es gebe zudem eine hohe Dunkelziffer und eine „Vielzahl nicht einzeln erfasster Fälle“. Journalistinnen und Journalisten seien beleidigt, bedrängt und an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert worden. Derartige Zwischenfälle hätten sich nicht nur bei Versammlungen ereignet, sondern auch in Gerichtssälen oder Fußballstadien. Selbst zu Hause würden Betroffene aufgesucht. In Jahr zuvor war Deutschland in der ROG-Bewertung bereits von „gut“ auf „zufriedenstellend“ abgerutscht. Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) hatte jüngst eine eigene Bilanz veröffentlicht, nach der es im vergangenen Jahr 83 gewaltsame Angriffe auf Medienschaffende gegeben hat.

Deutschland auf dem 16. Platz

In der internationalen Rangliste der Pressefreiheit verlor Deutschland im Vergleich zum Vorjahr leicht und fiel um drei Plätze auf den 16. von 180 Plätzen. Eine Rolle dabei spiele auch mangelnder Schutz von Medienvertretern und deren Quellen im Rahmen der neuen Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung und anderer Maßnahmen wie des Einsatzes sogenannten Staatstrojaner, erklärte Reporter ohne Grenzen. Auch eine zunehmende Verlagskonzentration bei Tageszeitungen bereite Sorgen.

Weltweit habe sich die Situation der Pressefreiheit seit Beginn des vergangenen Jahres durch Krisen und Kriege verschlechtert. Diese stellten nicht nur eine akute Gefahr für Leib und Leben von Berichterstattern dar, sondern würden auch von „vielfältigen Repressionen“ begleitet, mit denen Regierungen für sich „Informationshoheit“ erringen wollten.

So sei in Russland mit dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine die Pressefreiheit „de facto abgeschafft“ worden, heißt es. In der aktuellen Rangliste liegt Russland auf dem 155. Platz. Auch in Myanmar (Rang 176) nach dem Militärputsch sowie in Afghanistan (Rang 156) nach der Machtübernahme der Taliban sei unabhängiger Journalismus „kaum noch möglich“.

Sieben Journalisten im Ukraine-Krieg getötet

In der von Russland angegriffenen Ukraine seien bei Kampfhandlungen binnen weniger Wochen bereits sieben Journalisten getötet worden, erklärte Reporter ohne Grenzen. Im laufenden Jahr liege das Land damit auf einem traurigen Spitzenplatz gemeinsam mit Mexiko, wo ebenso viele Medienvertreter starben. Das mittelamerikanische Land ist seit Jahren eines der tödlichsten für Journalisten überhaupt. Die aktuelle Mordserie sei aber selbst für mexikanische Verhältnisse „erschütternd“, führte die Organisation weiter aus.

Bereits vor Beginn der Invasion am 24. Februar hatte der Kreml den Druck auf unabhängige Medienschaffende massiv erhöht: Mehr als hundert Journalistinnen und Journalisten sowie ganze Redaktionen waren 2021 zu sogenannten „ausländischen Agenten“ erklärt worden, viele stellten ihre Arbeit deswegen ein.

Ende Februar 2022 verbot die russische Medienaufsicht Wörter wie „Krieg“, „Angriff“ und „Invasion“ in der Berichterstattung über die Ukraine, wenig später drohte ein neues Gesetz mit Haftstrafen von bis zu 15 Jahren für angebliche Falschinformationen über die russische Armee.

Russische Armee greift gezielt an

Auch in der Ukraine, das auf Platz 106 gelistet wurde, verschlechterte sich die Lage seit dem russischen Angriff erheblich. „Russische Truppen griffen gezielt Medienteams an und bombardierten Fernsehtürme in mehreren Städten“, so ROG.

Der Kreml zwinge sein Narrativ über den Krieg auch einigen seiner Nachbarländer – insbesondere Belarus – auf, heißt es in der Analyse weiter. In dem Land, das auf Platz 153 der Pressefreiheit liege, verfolge Diktator Alexander Lukaschenko unabhängige Journalistinnen und Journalisten weiterhin mit großer Härte. Immer mehr belarussische Medien würden als extremistisch eingestuft. Wer Inhalte dieser Medien teilt oder auch nur liest, könne strafrechtlich verfolgt werden.

Insgesamt werden in diesem Jahr 12 Länder mehr in der schlechtesten Kategorie „sehr ernste Lage“ aufgeführt – und damit mit insgesamt 28 so viele wie noch nie. Auch zählte ROG Ende 2021 so viele inhaftierte Journalistinnen und Journalisten wie noch nie. Auf den hintersten Plätzen landeten in der Rangliste China, Myanmar und Iran sowie abermals Turkmenistan, Eritrea und Nordkorea (Platz 180). Die Top-Platzierungen machen wie zuvor die skandinavischen Länder weitgehend unter sich aus: Norwegen kommt zum sechsten Mal in Folge auf Platz 1. Es folgen Dänemark und Schweden.

Dennoch ist der Blick auf die hinteren Ränge für die Menschenrechtsorganisation zum Gedenktag wichtiger: „Morde und Entführungen, Verhaftungen und körperliche Angriffe sind bloß unterschiedliche Ausprägungen desselben Problems: Regierungen, Interessengruppen und Einzelpersonen wollen Medienschaffende mit Gewalt daran hindern, unabhängig zu berichten“, sagte ROG-Vorstandssprecher Michael Rediske. Das Phänomen beobachte man in allen Teilen der Welt, ob in Russland, Myanmar oder Afghanistan – oder eben „selbst in Deutschland, wo die Aggressivität gegenüber Journalistinnen und Journalisten auf ein Rekordhoch gestiegen ist“.