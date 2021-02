Intendantenwahl an der Saar : Willkommen zum Dreikampf

Am kommenden Montag bittet der Rundfunkrat des Saarländischen Rundfunks (SR) zur Intendantenwahl. Drei Kandidaten hat der vorbereitende Ausschuss vorgeschlagen: die SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams; den ARD-Chefredakteur Rainald Becker und den stellvertretenden SR-Programmdirektor, Martin Grasmück.

Was von demjenigen erwartet wird, der die Wahl gewinnt, drückte die Rundfunkratsvorsitzende Gisela Rink bei der Benennung aus: Dies seien drei Bewerber, „die wir für besonders geeignet halten, den SR in die Zukunft zu führen und seine Eigenständigkeit zu wahren“. Die „Eigenständigkeit“ des Senders auf dem Halberg gilt im Saarland über alle Parteigrenzen hinweg als höchstes Gut. Das aber kann man sich mit einem Etat von rund 130 Millionen Euro, 620 Mitarbeitern auf 544 Planstellen und etwa zweihundert festen Freien eigentlich seit jeher nicht leisten. Durch eine vor einem Jahr beschlossene Erhöhung des internen Finanzausgleichs der ARD hätte sich die Lage leicht verbessert – wäre die Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht in Sachsen-Anhalt vorläufig gestoppt worden. Der Verwaltungsrat des SR befand, dadurch sei der Sender an der Saar in seiner Existenz bedroht.

Doch auch bei besserer Finanzlage wäre es nicht falsch, auf den Vorschlag des Intendanten des Südwestrundfunks, Kai Gniffke, einzugehen, die Sender sollten bis auf Direktionsebene eng zusammenarbeiten. Damit meinte er keine Fusion, sondern Einsparungen im Apparat. Für die Saarländer aber klang das wohl nach einer feindlichen Übernahme. Der amtierende SR-Intendant Thomas Kleist widersprach heftig, der Verwaltungsrat ebenfalls.

Aber vielleicht gelingt es dem künftigen Intendanten oder der Intendantin, die Debatte zu versachlichen. Das nötige Rüstzeug bringen alle drei Kandidaten mit. Armgard Müller-Adams und Martin Grasmück kennen den Saarländischen Rundfunk aus dem Effeff. Müller-Adams fing hier als Volontärin an, arbeitete als Reporterin und Moderatorin und leitete die Intendanz. Martin Grasmück war ebenfalls Reporter und Moderator, leitete die Intendanz, und als Programmdirektor kümmert er sich unter anderem um Angebote fürs jüngere Publikum. Den Dritten im Bunde, ARD-Chefredakteur Rainald Becker, kennen die Zuschauer vor allem als Interviewer im ersten Programm. Zuletzt hatte es geheißen, Becker übernehme die Koordination der ARD-Berichterstattung zur Bundestagswahl. Als Chefredakteur löst ihn zum 1. Mai der stellvertretende Chef des ARD-Hauptstadtstudios, Oliver Köhr, ab.

Zur Wahl an der Saar kommt es, weil der Intendant Thomas Kleist, der den SR besonnen und souverän führt, seinen Posten zum 30. April abgibt – zwei Jahre vor dem eigentlichen Ende seiner Amtszeit. Er wolle den Stab an die nächste Generation weitergeben, sagte er. Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger muss unter den 39 Mitgliedern des Rundfunkrats eine Zweidrittelmehrheit erlangen, zumindest in einem der ersten sechs Wahlgänge, im siebten reicht die einfache Mehrheit. Reserviert ist die Saarlandhalle für die Wahl am Montag von sechzehn Uhr an. Zur Sicherheit wurde sie für Dienstagnachmittag ebenfalls gebucht, für die etwaigen Wahlgänge vier bis sieben.