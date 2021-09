Eine einzige Zumutung: Kuschelkurs ist in diesem semifiktiven Antiaggressionstraining als Überlebenskampfsimulation fehl am Platz. Bild: © SWR/Tom Trambow

Manche meinen, der Hund sei des Menschen bester Freund. Bei Rassen wie dem Golden Retriever beschreiben Züchtervereinigungen gar den „will to please“, den „Willen, zu gefallen“, als Charaktermerkmal. Für einige der vernichtungswütigen Protagonisten dieses Films wären solche Hunde nichts als Beute, würden nicht einmal unterworfen, sondern mit einem „Beschädigungsbiss“ erledigt. Kuschelkurs ist in diesem semifiktiven Antiaggressionstraining als Überlebenskampfsimulation fehl am Platz. Hier treffen Feinde aufeinander, so die Versuchsanordnung.

Bei Rudelführerin und Trainerin Lu (Nadin Matthews), die zwischen den Bestien sitzt, liegt, redet, Anweisungen gibt, überlagert Härte Verständnis, und Deutlichkeit schlägt Zwischentöne. Das wird schon in der reduzierten Bildgestaltung und im Szenenbild klar (Kamera Birgit Gudjonsdottir, Bauten Katja Trambow). Lu, die Vermittlerin zwischen Natur und Kultur, verlangt alle Aufmerksamkeit, rücksichtslose Selbstdisziplin und die unvernünftige Bereitschaft, sich für eine bessere Zukunft auch selbst verletzen zu lassen. In „Die Rüden“ von Connie Walther sieht das so aus, als zwinge das in gleicher Weise auch die Rezeptionshaltung des Zuschauers: alle Sinne auf Empfang, das Bewerten ausschalten, so die Zumutung. Kein Raum für Interpretationen.

Ein halber Schritt, der brandgefährliche Gewalttäter greift anscheinend unmittelbar an. Einmal in Rage, verbeißen sich der Pitbull Diego, der bulgarische Straßenhund Georgie und der militärisch abgerichtete und dann aufgegebene Schäferhund Face blindwütig auch durch den Maulkorb in die vier Teilnehmer einer Resozialisierungsmaßnahme, in Alihan (Ibrahim Al-Khalil), Lukas (Marcel Andrée), Volker (Konstantin-Philippe Benedikt) und Adam (Ali Khalil). Alle vier wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt und weiter hochaggressiv. Die Männer, die die vier Straftäter verkörpern, seien echte Täter, aber inzwischen entlassen, heißt es. Nadin Matthews arbeitet tatsächlich in JVAs mit diesem Konfrontationskonzept. Anfangs werden die Rüden noch durch Hundeführer kurz gehalten und ihre Leine am Boden so fixiert, dass die Grenzen des je eigenen Raums eindeutig gezogen sind. Fünf Tage später soll einer der Männer, der aggressivste, den unberechenbarsten Hund, Face, an der Leine einmal im Kreis führen. Trotz der Arbeit ein Himmelfahrtskommando.

Der Film „Die Rüden“, eine merkwürdige, auch fragwürdige Symbiose von Spielfilm und dokumentarischer Form, spielt ablenkungsfrei über fast hundert Minuten an einem einzigen hochgesicherten Gefängnisschauplatz. In einer künstlichen Landschaft, die aussieht wie ein postapokalyptischer Albtraum, in dem das elisabethanische Theater mit seiner rundumlaufenden Galerie und die „Mad Max“-Filme eine szenisch resozialisierungsfeindliche Allianz eingehen, treffen sieben verurteilte Straftäter und die Trainerin aufeinander. Einer hat sein Todesurteil schon erhalten. Ihre Bewährungen haben alle sieben lange ausgereizt.

Von der Galerie schauen zwei Beobachter (Sabine Winterfeldt, Robert Mehl) zu, sie sind methodengeleitete Therapeuten mit begrenzten Domestizierungsmitteln. Beide tragen fast gleiche Kleidung mit einer Art Hundemarke um den Hals. Offenbar sind das die Golden Retriever. Ihr Ziel: Anpassung. Dass ihnen der Film kaum Verständnis entgegenbringt, ist offensichtlich. Um Sympathiepunkte geht es indes hier überhaupt nicht, sondern um sinnvolle Überlebensstrategien jenseits der Gitter. Anders als etwa „Hundesoldaten“, auch vom SWR produziert, ist dieser Hund-Mensch-Film dabei eine einzige absichtliche Zumutung. Dass die Analogie Mann/Rüde als Trainingsvoraussetzung umstandslos in eins gesetzt wird, mag abstoßend wirken, zeitigt aber Bilder, die über den Umweg des Simplifizierenden zu denken geben.

Die Rüden, heute 23.10 Uhr, auf Arte.