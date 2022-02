Tagung des BDZV : Keine Aussprache über Döpfner

Vor dem Treffen des Verlegerverbands BDZV am Montag hatte es deutliche Kritik am Verbandspräsidenten Mathias Döpfner gegeben. In der Sitzung war davon fast nichts zu spüren. Die Funke Mediengruppe macht sich darauf einen Reim.

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) hat am Montag zwar über die Zukunft des Verbands gesprochen, aber nicht, wie es vielleicht zu erwarten gewesen wäre, über diejenige des Präsidenten Mathias Döpfner. Man habe sich „mit zentralen wirtschaftlichen und medienpolitischen Fragen für die Branche befasst“, teilte der BDZV nach der Sitzung der Delegierten am frühen Montagabend mit. Das oberste Beschlussgremium des Verbands appelliere „an die neue Bundesregierung, die flächendeckende Zustellung der Zeitungen als eine Aufgabe zur Sicherung der Demokratie und der gesellschaftlichen Teilhabe zu verstehen und zu unterstützen“, so wie dies in anderen europäischen Ländern schon geschehe.

Aufgenommen wurde die Initiative der Funke Mediengruppe, die in einem Diskussionspapier eine Strukturreform des BDZV angeregt hat. Sie wünscht sich eine effizientere, professionelle Struktur, eine engere Zusammenarbeit zwischen Landesverbänden und dem Bundesverband des BDZV, mit den anderen Presseverbänden, den Zeitschriftenverlegern (VDZ), dem Verband Deutscher Lokalzeitungen VDL und dem Bundesverband der Deutschen Anzeigenblätter BVDA. Am Ende des Prozesses kann sich die Funke Mediengruppe sogar eine Verschmelzung der Verbände vorstellen.

Dass damit auch eine Veränderung an der Spitze des BDZV gemeint sei, was das Amt des ehrenamtlich tätigen Präsidenten und denjenigen betrifft, der dieses gerade ausübt, hatte die Funke Mediengruppe vor dem Treffen am Montag unmissverständlich anklingen lassen. Sie hatte das Verhalten des Springer-Vorstandsvorsitzenden und BDZV-Präsidenten Döpfner im Umgang mit der Causa des im vergangenen Oktober gekündigten ehemaligen „Bild“-Chefredakteurs Julian Reichelt deutlich kritisiert. Zu einer dezidierten Aussprache über diese Punkte kam es am Montag, wie aus Teilnehmerkreisen verlautet, jedoch nicht. Bei der Funke Mediengruppe kam das denkbar schlecht an. Sie habe, heißt es aus der Versammlung, aufscheinen lassen, dass man über den Verbleib im BDZV durchaus nachdenke.

Um die von der Funke Mediengruppe geforderte Reform des BDZV soll sich nun immerhin eine Taskforce kümmern. In den kommenden Monaten werde „konkret an einer Modernisierung gearbeitet“. Hierzu werde eine Projektgruppe gebildet, die sich aus den Reihen der Mitgliedschaft zusammensetze, teilte der BDZV offiziell knapp mit. Der Verbandspräsident Döpfner wird mit der Einlassung zitiert, ohne die Zustellung gedruckter Zeitungen seien „Bürgerinnen und Bürger von zentralen Teilen der demokratischen Meinungsbildung abgeschnitten“. Hier gehe es „um die Sicherung verfassungsrechtlicher Garantien: Meinungsvielfalt, Meinungsbildung und Pressefreiheit“, um „den Informationszugang für alle, also um Grundlagen der Demokratie". Die Umsetzung des Koalitionsvertrags, der eine Förderung der Zeitungszustellung vorsehe, sei „zwingend notwendig“.

In der medienpolitischen Debatte müssten die Digitalplattformen viel stärker in den Blick genommen werden, es sei zu gewärtigen, dass mit „monopolartigen Strukturen im Digitalmarkt die Finanzierung von Journalismus in Gefahr gerate“. Die europäischen Gesetzgebungsvorhaben Digital Markets Act (DMA) und Digital Services Act (DSA) drohten zu einem „Plattformschutzgesetz“ zu werden, die Digitalkonzerne müssten verpflichtet werden, „für faire und diskriminierungsfreie Zugangsbedingungen“ zu sorgen, sie dürften nicht „aufgrund ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen Presseinhalte zensieren“. Besorgt sei man zudem „über den erneut starken Ausbau von presseähnlichen Angeboten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“. Klare Grenzen für Textangebote seien wichtiger denn je. Klare Worte, die sich einige Delegierte des BDZV auf der Versammlung am Montag, von und über die eigene Verbandsspitze erhofft haben dürften, gab es nicht. Gewichtige Fragen bleiben nach der Versammlung, so ist der Eindruck, offen.