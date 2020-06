Elstners „Wetten, das war’s...?“ : Ist das wirklich die letzte Runde?

Herr Elstner, Sie haben beim Radio angefangen, jahrzehntelang erfolgreich Fernsehen gemacht und sind nun bei Netflix mit Ihrer Abschiedsshow „Wetten, das war’s...?“. In einem Interview sagten Sie, für Ihre Kinder seien Sie jetzt ein Rockstar. Fühlen Sie sich auch wie einer?

Nein, ich fühle mich nicht wie ein Rockstar, sondern wie ein Mann, der in den vergangenen Jahrzehnten das große Glück hatte, von Anfang an im Mediengeschäft dabei zu sein. Sie müssen bedenken, als ich meine Karriere startete, gab es noch Schwarzweißfernsehen und nur ein Programm in Deutschland, während es heute geradezu eine Explosion von unterschiedlichsten Angeboten gibt. Ich bin dem lieben Gott jedenfalls sehr dankbar, dass ich das alles erleben darf.