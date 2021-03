TV-Comeback von Hape Kerkeling : Ich bin dann mal wieder da

Hape Kerkeling kehrt nach sieben Jahren medialer Abwesenheit via Bildschirm in die deutschen Wohnzimmer zurück. Das gab die Mediengruppe RTL am Montag bekannt. In einer Pressemitteilung hieß es, Kerkeling werde als Schauspieler vor der Kamera stehen und an verschiedenen Unterhaltungsformaten von RTL und TVNOW im Rahmen der geplanten Programmumgestaltung mitwirken. Man sei stolz, mit Hape Kerkeling zusammenzuarbeiten. Geplant seien bisher eine Serie mit Kerkeling in der Hauptrolle sowie zwei weitere Formate für TVNOW und die Sender RTL und VOX. Die Ausstrahlungen seien für 2022 angesetzt.

Kerkeling, der betonte, sich auf die Zusammenarbeit zu freuen, hatte sich 2014 nach mehreren Jahrzehnten im Showgeschäft weitestgehend zurückgezogen. Zuletzt war er in diversen Animationsfilmen als Synchronsprecher zu hören.

Bekanntheit als Komiker erlangten Kerkeling und die von ihm geschaffenen Kunstfiguren wie der Lokalreporter Horst Schlämmer oder Siegfried „Siggi“ Schwäbli in verschiedenen TV-Formaten. Der Entertainer moderierte zudem Fernsehereignisse wie die Verleihung der Goldenen Kamera und den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Sein 2006 veröffentlichter autobiographischer Reisebereicht „Ich bin dann mal weg“ zählt zu den meistverkauften deutschen Sachbüchern. In der Verfilmung, die 2015 in die Kinos kam, war Kerkeling nicht selbst zu sehen.