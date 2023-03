Hype um Pedro Pascal : Der Daddy des Internets

Seit etwa zwei Wochen habe ich einen Ohrwurm von „Hey Sexy Lady“. Das ist ein Hit von Shaggy aus dem Jahr 2002, und es geht darin, wenig überraschend, um heiße Körper und Nächte. Überraschend ist, dass mich das Lied 21 Jahre später beim Abwaschen, Zähneputzen und Texteschreiben verfolgt. Und dass die sexy Lady, an die ich dabei denke, einen Schnurrbart trägt und Pedro Pascal heißt.

Pascal wurde 1975 in Chile geboren und ist, ähnlich wie Shaggy, seit den Neunzigerjahren im Showbusiness. Berühmt wurde er 2014 durch die Netflix-Produktion „Narcos“, in der er als DEA-Agent Javier Peña Jagd auf den Drogenboss Pablo Escobar macht. Auch aus „Game of Thrones“ kennt man ihn. Dort spielte ebenfalls Bella Ramsey mit, sein Ko-Star in der aktuellen HBO-Serie, der Videospieladaption „The Last of Us“ (in Deutschland bei Sky/Wow). Als Joel und Ellie durchstreifen die beiden ein postapokalyptisches Amerika. Er hat keine Tochter mehr, sie, gerade mal 14 Jahre, anscheinend keine Eltern. So schnell wie der Pilz, der in der Geschichte die Welt infizierte und fast alle in Zombies verwandelte, wuchs der Hype um die Serie. Und dann ist da noch das gefeierte „Star-Wars“-Spin-off „The Mandalorian“ (Disney+). Das läuft seit dieser Woche in der dritten Staffel, ebenfalls mit Pascal in der Hauptrolle – auch wenn sein Gesicht sich dort hinter einer Maske verbirgt.