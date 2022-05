Im Alter von 91 Jahren : Schauspieler Horst Sachtleben gestorben

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hat Horst Sachtleben zahlreiche Fernseh- und Theaterproduktionen mit seinem Schauspiel mitgeprägt. Der gebürtige Berliner war in allen Genres zuhause – Familienserie, Drama, Romanze, oder Krimi. Am bekanntesten dürfte die Figur des Bischof Rossbauer sein, die Sachtleben in der ARD-Reihe „Um Himmels Willen“ über achtzehn Jahre hinweg spielte. Jetzt ist Horst Sachtleben im Alter von 91 Jahren gestorben.

In Berlin hatte Sachtleben Theaterwissenschaften studiert und Schauspielunterricht genommen. Seine Karriere begann er in den fünfziger Jahren am Hebbel-Theater Berlin. Später wechselte er ans Schauspielhaus Zürich. Mehr als 30 Jahre gehörte er dem Bayerischen Staatsschauspiel in München an, wo er auch als Regisseur tätig war. 1967 erhielt er für seine Verdienste um die Bühne den Bayerischen Staatspreis.

Regelmäßig war Sachtleben in TV-Serien zu sehen („Derrick“, „Tatort“, „Forsthaus Falkenau“). 1996 spielte er in Caroline Links Kinofilm „Jenseits der Stille“ und 2013 in „Buddy“. Für den Bayerischen Rundfunk wirkte er lange Zeit als Hörspielregisseur. Als Synchronsprecher war Sachtleben ebenfalls gefragt. Er war die deutsche Stimme von Peter Falk als „Columbo“ und diejenige von Harvey Keitel, Peter Fonda und Woody Allen.

Aus dem Berufsleben zog sich Sachtleben erst im hohen Alter zurück, und zwar schweren Herzens, wie er kurz vor seinem 90. Geburtstag im September 2020 der Deutschen Presse-Agentur erzählte. Die Corona-Pandemie gab damals den Anstoß dazu. Noch 2015 war er in dem Film „Über den Tag hinaus“ als todkranker Arzt zu sehen, der eine Taxi-Tour zu wichtigen Stationen seines Lebens unternimmt, um Abschied zu nehmen. Sachtleben war seit 47 Jahren mit der Schweizer Schauspielerin und Regisseurin Pia Hänggi verheiratet.