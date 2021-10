Queeres Hörspiel beim NDR : Mutti, was machst du da?

Oma, also Evelyn, ist 97 und hat nun, gut gelaunt, auch ihren dritten Mann überlebt. Ihr Enkel Anton, Anfang dreißig, weint bei der Beerdigung. „Wegen Kurt?“, fragt Oma. „Nein, wegen Pepe, seinem Freund“, sagt Elke, Antons Mutter. „Ach, der mit dem knackigen Hintern“, jauchzt Oma auf.

Oma Evelyn ist das Überraschungszen­trum in der fünfteiligen Hörspielserie „Anton und Pepe“ von Axel Ranisch und Paul Zacher. Die Oma ist bereit, mit ihrem Enkel in eine Wohnung zu ziehen, nachdem dessen Beziehung mit Pepe wieder mal zu Bruch gegangen zu sein scheint. Die Bedenken des Vermieters, diese WG sei wohl nicht auf Langfristigkeit angelegt, fegt sie resolut weg mit dem Satz: „Ich hab den Hindenburg überlebt, den Hitler, den Kohl und den Wowereit.“ Weil sie beim Kreuzworträtsel einen Neunsitzer-Kleinbus gewonnen hat, will sie mit 97 noch den Führerschein machen. Der Kampfhündin Blümchen, die durch weitere Turbulenzen Mitglied der WG wurde, gönnt sie gern mal ein Gläschen Eierlikör.

Wer Axel Ranisch kennt, den Ko-Ermittler der Fernsehkrimiserie „Zorn“, den Schöpfer zu Herzen gehender Filme wie „Dicke Mädchen“, „Ich fühl mich Disco“ und des Tatorts „Waldlust“, zudem den besten deutschen Komödienregisseur des Musiktheaters unserer Zeit, der weiß, dass es für diese Oma ein reales Vorbild gibt: seine eigene, Ruth Bickelhaupt, die – hoffentlich – am 23. Dezember dieses Jahres ihren hundertsten Geburtstag feiern kann.

Mit „Radio Rattenschwanz“ fängt es an

Ohnehin ist die Hörkomödie „Anton & Pepe“ eine autofiktionale Erzählung, wie man das heute so nennt. Axel Ranisch und sein Mann Paul Zacher haben ihre eigene Lebens- und Liebesgeschichte verarbeitet: ihre Kinderfreundschaft in Berliner Schultagen, als sie gemeinsam den Sender „Radio Rattenschwanz“ erfanden, über „die verkackteste Klassenfahrt aller Zeiten“ berichteten und die „Idiotencharts“ mit den „blödesten Mitschülern“ aufstellten. Es kam die Zeit, da Pepe Schauer oft mit Mädchen knutschte und von seinem Kumpel Anton Hartwichsen – running gag: „Das ch wird weich ausgesprochen“ – nicht mehr viel wissen wollte. Durch den Umzug von Pepe nach Buxtehude endete ihre Freundschaft, bis sie sich mit Anfang dreißig wiederfinden und beide wissen, dass sie Männer lieben.

Als „queere Familienkomödie“ wird das Hörspiel nun auf NDR Kultur angekündigt. Sie leistet eine ganze Menge: erzählt von einer schwulen Partnerschaft mit einem Humor, der sexuell unverklemmt und zugleich familientauglich ist. In einer Szene legt die übergriffig fürsorgliche Mutter Elke für ihren übergewichtigen Sohn Anton – „Mutti, was machst du da?!“ – ein Profil auf einem schwulen Dating-Portal an: Mit 130 Kilo untertreibt sie dessen Körpergewicht stark, will dann aber wissen, ob Anton ein Twink, Otter, Bear oder Daddy sei. Solche Insider-Gags können reichweitenarm in der Filterblase Gleichgesinnter kreisen. „Verknallt in die eigene Beschränktheit“, wie es im Hörspiel einmal heißt, sind sie nicht. Vielmehr schaffen sie es, zielgruppenerweiternd Witze zu reißen und dabei sogar aufzuklären.

Bürgerliches Ziel: die Ehe

An Spießerhetze – obwohl Frau Völker aus dem Plattenbau nicht gut wegkommt – sind die Autoren nicht interessiert und gefallen sich auch nicht in Polemik gegen eine heteronormative Mehrheitsgesellschaft. Beiden Mutterfiguren werden ganz rührende Romanzen mit dem Hausmeister und dem Fahrlehrer gegönnt. So wie Ranischs Lehrer Rosa von Praunheim sich in seinem Film „Praunheim Memories“ im Jahr 2013 behutsam von seinen Attacken gegen „bürgerliche Schwule“, die ein „ganz normales Leben“ führen wollen, distanzierte, steuern auch Ranisch und Zacher im Hörspiel allen Turbulenzen zum Trotz ein bürgerliches Ziel an: die Ehe. Im Grunde führen die zwei hier den Humor Hape Kerkelings, der ein Familienliebling werden konnte, weil er seine Sexualität nie thematisierte, zusammen mit dem drastisch sexualisierten Emanzipationsfuror von Praunheims. Dass Ranisch und Zacher das gelingt, ist ein Zeichen ihrer großen inte­grativen Begabung und markiert zugleich den neuen Stand der Debatte im öffentlich- rechtlichen Rundfunk.

Um eine Klamotte handelt es sich bei „Anton & Pepe“ nicht. Die Themen Altersdemenz, niedrige Renten im Osten, Diktatur von Körperidealen und die bipolare Störung von Pepe sind ernst. Sie werden ungeschönt, gelegentlich schnoddrig angegangen. Die raubeinige Herzlichkeit solch wetterfester Proletarierinnen, wie sie Ga­briela Maria Schmeide, Steffi Kühnert und Barbara Nüsse als Mütter und Oma an den Tag legen, hat man seit dem Ende der Defa nicht mehr gehört. Daniel Zillmann und Tim Oliver Schultz geben das von Zuneigung und Zweifel zerfurchte Paar Anton und Pepe, gedoubelt von Felix Lengenfelder und Bendix Hansen in der spätkindlichen Phase vor dem Stimmbruch. Deren Freundschaftsprobleme sind immer schon Vorboten späterer Beziehungsfragen. Dass Ranisch und Zacher diese analytische Ehrlichkeit sich selbst gegenüber aufbringen, ist ebenso zu bewundern wie ihre lebhafte und überbordend einfallsreiche Erzählkunst.

Anton & Pepe beginnt heute um 20.03 Uhr auf NDR Kultur, und in der ARD-Audiothek.