Vierzig Jahre nach einem der größten Medienskandale in der Bundesrepublik sollen die ausschlaggebenden Dokumente im Bundesarchiv veröffentlicht werden. Die Behörde war bereits an der Entlarvung der Fälschungen beteiligt.

Das Medienkonzern Bertelsmann wird die 62 gefälschten „Hitler-Tagebücher“ an das Bundesarchiv übergeben. Noch im Laufe dieses Jahres sollen sie dort als be­sondere Dokumente zur Zeitgeschichte nutzbar gemacht werden, teilte Bertelsmann am Montag mit. Der Geschäftsführer des Konzerns, Thomas Rabe, erklärt die Übergabe mit der Garantie für „eine fachgerechte Sicherung und Nutzbarkeit dieses Quellenbestands aus der bundes­republikanischen Geschichte“. Die Do­ku­mente sind im Besitz von Bertelsmann, seitdem der Konzern alle Anteile des Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr und damit dessen Magazinmarke „Stern“ 2014 übernommen hatte.

Das Bundesarchiv war schon vor 40 Jahren bei der Aufdeckung des Skandals um die gefälschten Tagebücher in­volviert, behielt anschließend jedoch nur Kopien der Originale. Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs, hebt hervor, dass die Unterlagen „einen dreisten Versuch zeigen, den Verbrechen des Nationalsozialismus einen menschlichen An­strich zu geben“. Die Dokumente würden am Standort Koblenz zugänglich ge­macht werden.

Am 25. April 1983 erschien die Titelseite des „Stern“ mit der Schlagzeile „Hitlers Tagebücher entdeckt“. Der Antiquitätenhändler Konrad Kujau aus Stuttgart hatte angeblich 62 Tagebücher des Diktators gefunden und an die „Stern“- Redaktion unter Vermittlung des Reporters Gerd Heidemann für insgesamt 9,34 Millionen Mark verkauft. Diese Transaktion hatte unter strenger Geheimhaltung und daher mit einer mangelnden Prüfung stattgefunden. Schon unmittelbar nach der Bekanntgabe des Fundes durch den „Stern“ am 22. April wurde an der Echtheit der schriftlichen Einträge gezweifelt. Nur knapp zwei Wochen später, am 6. Mai, gab das Bundesarchiv bekannt, dass „diesen Unterlagen keine Authen­tizität zugesprochen“ werden könne. In den Tagen zuvor hatten die Bundesanstalt für Material­prüfung, das Bundeskriminalamt und das Bun­desarchiv übereinstimmend die vermeintlichen Originale als Fälschung entlarvt, nachdem sie wenige Bände von der „Stern“-Redaktion zur Prüfung erhalten hatten.

Die Veröffentlichung der „Hitler-Tagebücher“ und de­ren Entlarvung als Fäl­schung wurde zu einer der größten Me­dienskandale in der Ge­schichte der Bundesrepublik. Zwei der drei „Stern“-Chefredakteure, Peter Koch und Felix Schmidt, traten von ihren Posten zurück. Der Händler Kujau und der „Stern“-Journalist Heidemann wurden jeweils wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Am Montag begann eine Konferenz des Münchner Instituts für Zeitgeschichte zur „Geschichte des ‚Stern‘ und seiner prägenden Personen“ in Berlin. Bertelsmann hat das Institut mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte des Magazins be­auftragt.