„Das Geheimnis der Freiheit“ : Stahlharte Verbiegungen

Berthold Beitz war gewarnt. Als Historiker sei er der Wahrheit verpflichtet, sagte Golo Mann dem Industriellen ins Gesicht, zumindest in der Version ihres ersten Zusammentreffens, die Sebastian Orlac erzählt. Freilich hatte Mann schon 1973 mit seiner Degussa-Rede gezeigt, dass er Bögen um Schuldverstrickungen zu schlagen wusste. So überredete Beitz den Historiker im Frühjahr 1974, eine Biographie über „den letzten Krupp“ zu verfassen, über Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, jenen verurteilten Kriegsverbrecher, der den „Judenretter“ – Hunderte Zwangsarbeiter waren in Polen durch Beitz’ Unabkömmlichkeitserklärungen vor der Deportation gerettet worden – im Jahr 1953 zum Generalbevollmächtigten ernannt hatte. Nach dem Tod seines Gönners übernahm Beitz 1968 den Vorsitz der das Familienvermögen verwaltenden Krupp-Stiftung, 1970 den des Aufsichtsrats.

Apart ist der Einfall Orlacs, Beitz (nach einem umwegigen Einstieg in den Film) die Sympathie Golo Manns, des ewigen Sohns, dadurch gewinnen zu lassen, dass er ihm gesteht, „noch nie etwas von Thomas Mann gelesen“ zu haben. Dass der sympathische Selfmade-Wirtschaftsboss dann nachschiebt, „ehrlich gesagt noch nie ein Buch gelesen“ zu haben, was von fern an Donald Trump erinnern mag, zeigt bereits, dass dieses Biopic auf den alten Geist-Macht-Gegensatz zielt, ohne den Figuren ihre Ambivalenzen nehmen zu wollen. Gegen die leicht plakative Regie des so erklärungs- wie ausstattungsverliebten Dror Zahavi ließe sich einwenden, dass Beitz auf Golo Mann wohl kaum deshalb gekommen ist, weil seine Frau dessen „Wallenstein“ als Ferienlektüre eingesteckt hatte. Sven-Eric Bechtolf als grandios energetischer Charismatiker-Manager und Edgar Selge als gestrandet wirkender, von Beitz’ widersprüchlichem Charakter angezogener, aber selbstbewusster Golo Mann, dem er so gar nicht ähnlich sieht, aber den er perfekt zu verkörpern weiß, lassen uns solche Petitessen jedoch sogleich vergessen. Das Duell zwischen dem wortreichen Schweiger und dem stillen Enthüller, die freilich einiges gemein haben, ist allein schon schauspielerisch ein Genuss.

Eine unpassende Aura

Orlacs Buch erzählt parallel, wie Beitz das angeschlagene Unternehmen durch die siebziger Jahre bringt – unter anderem mit einem großen Iran-Deal, was nach dem Sturz des Schahs zu Problemen führte – und wie sich der Historiker windet, die dröge Industriellenvita in den Griff zu bekommen. Dass wir ihn dabei im (letzten) Elternhaus in Kilchberg sehen, wenn auch nicht am Originalschauplatz, ist folgerichtig. Unaufdringlich bleiben die Hinweise auf Golo Manns Homosexualität. Trotzdem hätte der Homestory-Anteil noch kleiner ausfallen dürfen. Leider sind auch sonst Plattitüden, Fernsehfilm-Klischees und Redundanzen zu konstatieren, etwa depperte Konkurrenten, ein unmotivierter Auftritt Erich Honeckers (Axel Wandtke) oder das von der Handlung gänzlich gelöste Abbügeln des unter den Nationalsozialisten beliebten Malers Paul Mathias Padua (Hansjürgen Hürrig) durch Beitz, den Golo Manns Einfluss offenbar dazu bewogen haben soll, (eigene) Tabus zu brechen.