Historiker der ARD beraten : Was bleibt von Hans Abich?

Nach einem Zeitungsartikel über das Wirken des früheren ARD-Programmchefs Abich in der NS-Zeit hat die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste ihn als Namensgeber des Hans-Abich-Preises gestrichen. Die ARD will über den Fall indes eingehend beraten.

Die Historische Kommission der ARD will sich mit einer Veröffentlichung zur Rolle des einstigen ARD-Programmdirektors Hans Abich im Nationalsozialismus beschäftigen. Eine Sprecherin von Radio Bremen sagte, die Kommission werde über die Erkenntnisse des in der Wochenzeitung „Die Zeit“ veröffentlichten Artikels auf ihrer kommenden Sitzung beraten. Der ehemalige Direktor des Grimme-Instituts, Uwe Kammann, fordert in der Diskussion über die Rolle Abichs Besonnenheit und Aufklärung.

Hans Abich (1918-2003) war Intendant von Radio Bremen und Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens. In dem „Zeit“-Artikel wirft der Filmhistoriker Armin Jäger Abich vor, er habe als junger Mann ab 1943 als Referent im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda gearbeitet und sei stellvertretender Hauptschriftleiter bei den Propagandapublikationen „Geist der Zeit“ und „Sieg der Idee“ gewesen. Jäger schreibt, Abich habe „willig als Propagandahelfer“ gearbeitet. Die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste, die seit 2004 den „Hans-Abich-Preis’“ vergibt, hatte daraufhin entschieden, den Preis in diesem Jahr nur als „Ehrenpreis“ zu vergeben. Jäger hatte in seinem Artikel gefordert, den Preis nicht mehr nach Abich zu benennen, der zu den Gründern des Fernsehfilm-Festivals Baden-Baden gehörte.

Das Festival beginnt am 22. November. Der Ehrenpreis soll am 26. November verliehen werden. Er geht in diesem Jahr an die Produzenten Quirin Berg und Max Wiedemann. Zu den Preisträgern gehörten in den vergangenen Jahren unter anderem der Regisseur Dominik Graf, die Regisseurin Julia von Heinz, der Produzent Nico Hofmann und der Schauspieler Matthias Brandt.

Kammann warnte in einem Beitrag für den Fachdienst epd medien davor, die Verdienste Abichs um das deutsche Fernsehen der sechziger und siebziger Jahre zu vergessen. Abich sei ein „anregender Mediengeist“ gewesen, „der jederzeit auch ein Freigeist war“, schrieb Kammann. Als Programmdirektor und Intendant von Radio Bremen sowie als ARD-Programmdirektor habe er entscheidend zur „Zivilität der Bundesrepublik“ beigetragen. Die Akademie solle sich auf ihre Tradition der Aufklärung und des „erhellenden Diskurses“ besinnen, forderte der ehemalige Direktor des Grimme-Instituts.

Der Publizist und Medienforscher Lutz Hachmeister sagte, dass Abich in jungem Alter verschiedene Funktionen im NS-Regime gehabt habe, sei nicht neu. Er selbst habe in seiner 1998 veröffentlichten Habilitationsschrift „Die Karriere des SS-Führers Alfred Six“ Laufbahn und Rolle Abichs beschrieben, der an der von Six gegründeten „Auslandswissenschaftlichen Fakultät“ in Berlin studentischer Fachgruppenleiter wurde und dem Institut verbunden blieb. Zitate von Abich-Artikeln aus jener Zeit seien seiner Einschätzung nach Zeugnisse einer „moderaten nationalsozialistischen Einstellung“, geprägt durch „hohle Phrasen“, sagte Hachmeister.

Der Medienforscher sagte, er selbst habe einmal versucht, mit Abich über seine Zeit im Propagandaministerium zu sprechen, dieser habe jedoch nicht darüber reden wollen oder können: „Er hat irgendwie versucht, das zu umgehen.“