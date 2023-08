Mit Interesse habe ich in jüngster Zeit die Beiträge verfolgt, die sich mit der Nachrichtenberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beschäftigten. Denn sie bestätigten meinen eigenen Eindruck, dass die Berichterstattung seit einiger Zeit „links-grün“ oder „woke“ eingefärbt ist. Am Samstag, 12. August, trat der geschätzte ehemalige F.A.Z.-Kollege Wulf Schmiese, Leiter der ZDF-Sendung „heute journal“, diesem Vorwurf in der F.A.Z. vehement entgegen – was mir zu denken gab. Doch schon am gleichen Abend bestätigte die „Topnachricht“ in der ZDF-„heute“-Sendung um 19 Uhr wieder meine ursprüngliche Einschätzung, leider.

Die erste und damit offenbar wichtigste Nachricht für diesen Samstag war, dass es „jetzt“ einen Entwurf zum Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 gebe. Dem Bundesfinanzministerium war dieser Sachverhalt laut seiner Website allerdings keine Pressemeldung wert, auch im Internet findet sich dazu unter diesem Datum nichts. Nicht überraschend, denn das Bundeskabinett hatte den Entwurf bereits am 5. Juli beschlossen. Inhaltlich war diese „Topmeldung“ also eher ein alter Hut, diente aber als Anlass, den Haushaltsentwurf des FDP-Ministers als „unsozial“ darzustellen. Der Finanzminister erhielt keine Gelegenheit, dem entgegenzutreten.