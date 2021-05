Nachfolgerin Jana Pareigis : „Lebbe geht weider“ – für Petra Gerster und die „heute“-Nachrichten

Rund fünf Millionen Zuschauer haben den Abschied der ZDF-Journalistin Petra Gerster bei der Sendung „heute“ verfolgt. Nach den Fernsehnachrichten zu Italien bis Indien richtete sich die 66 Jahre alte Moderatorin am Mittwochabend in eigener Sache an ihr Publikum: „Das war's für mich. Fast 23 Jahre lang durfte ich Sie an dieser Stelle mit den Nachrichten des Tages versorgen.“ Allein im Zweiten schalteten 4,59 Millionen Menschen ein, beim Sender 3sat waren es gut 380.000. Die Quote lag bei insgesamt 20,7 Prozent.

Die Moderatorin dankte den Zuschauerinnen und Zuschauern für ihr Vertrauen. Gerster schloss mit einem populären Zitat des ehemaligen Frankfurter Fußballtrainers Dragoslav Stepanovic: „Lebbe geht weider“ (Das Leben geht weiter).

Künftig wird Jana Pareigis ihre Stelle in der abendlichen Nachrichtensendung einnehmen. Die 39 Jahre alte Moderatorin kommt vom „Mittagsmagazin“. „Ab Juli 2021 wird sie im Wechsel mit Barbara Hahlweg und Christian Sievers die ZDF-Hauptnachrichtensendung präsentieren“, teilte der Sender an diesem Donnerstag mit.

Die Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles, Bettina Schausten, sagte laut Mitteilung: „Ich freue mich sehr, dass wir Jana Pareigis für die Aufgabe gewinnen konnten. Sie ist eine im Nachrichtenjournalismus erfahrene, erstklassige Kollegin, die unser 19-Uhr-Team bereichern wird.“

Pareigis ist den Zuschauern als Hauptmoderatorin des „ZDF-Mittagsmagazins“ bekannt. Dort wird sie weiterhin einige Wochen im Jahr zu sehen sein. Zuvor war Jana Pareigis beim „ZDF-Morgenmagazin“ als Redakteurin, Reporterin und Moderatorin der frühen Sendeschiene ab 5.30 Uhr im Einsatz. Zum Mainzer Sender war sie 2014 gekommen. Zuvor hatte sie laut ZDF bei der Deutschen Welle deren TV-Hauptnachrichtensendung „Journal“ präsentiert und war zudem als Filmautorin, Redakteurin und Reporterin tätig gewesen.