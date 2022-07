Gegen Pressepläne der EU : Wie wir die Freiheit der Medien bewahren

Am 1. Mai 2020 in Berlin: Ausrüstung eines ZDF-Kamerateams liegt nach einem Übergriff von Linksextremisten am Alexanderplatz auf dem Boden. Bild: dpa

Der bombardierte Fernsehturm in Kiew ist ein Symbol. Der russische Beschuss des Sendeturms Anfang März macht sichtbar, dass dieser Krieg auch ein Angriff auf die Meinungs- und Medienfreiheit in Europa ist. Der Propaganda- und Informationskrieg beeinflusst unser Leben in Europa. Online wie offline, im klassischen Rundfunk und in sozialen Medien werden Fake News und Desinformationen verbreitet. In den von Russen besetzten Städten im Donbass werden Kleinlaster mit Bildschirmen aufgestellt, die russisches Staatsfernsehen verbreiten. Europa reagiert mit Sanktionen, Wirtschaftssanktionen gegen RT und Sputnik und weitere russische Sender. Deren Ankündigung war zwar spektakulär, deren Durchsetzungskraft eher marginal, die Wirkung fragwürdig.

Als Medienpolitikerin sehe ich mich in der Verantwortung, für die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien insgesamt gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Wenn Medienfreiheit in den Ausnahmezustand gerät, dann ist Demokratie in Gefahr. Aber nicht nur der russische Angriffskrieg, auch die globale Pandemie und Gesundheitskrise haben unser Leben radikal verändert. Ein Stresstest für unseren demokratischen Meinungsbildungsprozess. Selten war Qualitätsjournalismus durch unabhängige Medien so wichtig wie in diesen von Krieg und Krise geprägten Zeiten. Herausforderungen verschärfen sich, und gleichzeitig nimmt die Bedeutung der Medien mit Blick auf die Informationsvermittlung und Einordnung dieser Informationen für die Gesellschaft zu. Die Gefahr, dass Staaten Medien beeinflussen oder gar missbrauchen, steigt. Qualitätsjournalismus und Medienkompetenz sind wie eine Impfung für unsere Gesellschaft. Sie schützen uns vor Propaganda, Desinformation, Hass und Hetze.