Im Alter von 81 Jahren : „Traumschiff“-Schauspielerin Heide Keller gestorben

Wenn es dramatisch wurde, dann war sie da. Heide Keller trat urplötzlich ins Bild, wenn Frauen getröstet, Männer gebändigt, Kinder betreut werden mussten. Als Chefhostess war die Schauspielerin die gute Mutter des „Traumschiffs“. Oder dachte man das nur, weil die männlichen Hauptfiguren vom Kapitän bis zum Schiffsarzt immer etwas hölzern daherkamen? Harald Schmidt, der als Oskar Schifferle auch mal mitschipperte, nannte die Akteure „gut frisierte Sprechpuppen, die im Social Media unterwegs sind“.

Auch Heide Keller war immer gut frisiert, so dass das ZDF-Publikum sie gerne am Sonntagabend ins Wohnzimmer ließ. Als Chefhostess mit dem undankbaren Namen Beatrice von Ledebur war sie schon deshalb ein tröstlicher Anblick an Bord, weil sie seit der ersten Folge der Serie nicht unterging. Sie überlebte mehrere Kapitäne von Günter König über Heinz Weiss bis Siegfried Rauch: Vom 22. November 1981 bis zum 1. Januar 2018, sage und schreibe 37 Jahre lang, war sie für uns auf den Weltmeeren unterwegs. Bei ihrem Abschied stand Sascha Hehn auf der Brücke – auch er hat inzwischen schon wieder abgedankt.

Sie schrieb mindestens sechs Drehbücher für die Serie

Heide Keller, die am 15. Oktober 1939 in Düsseldorf geboren wurde und in Düren aufwuchs, trat nach Höherer Handelsschule und Schauspielausbildung an vielen Theatern auf, in Kleve, Wuppertal, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Bonn, Stuttgart, Berlin und München. Im Fernsehen war sie erstmals im Schwank „Der Meisterboxer“ an der Seite von Willy und Lucy Millowitsch zu sehen. Nach weiteren kleinen Auftritten stach sie schließlich im besten Alter in See. Mit dem oft so fadenscheinigen Drehbuch gab sich Heide Keller nicht zufrieden. Sie entwickelte ihre Figur weiter und schrieb sogar unter dem seltsamen Pseudonym Jac Dueppen mindestens sechs Drehbücher für die Serie, die bis heute in seichten Gewässern fährt.

Ihre Ansprüche ans Fernsehen erkannte man nach ihrem Ausstieg an ihren harschen Worten über Florian Silbereisen. Mit dem Kapitän des „Traumschiffs“, so meinte sie in der Zeitung Bild, „verbindet man nicht einen fröhlichen Jungen, der mit guter Laune zu Musik auf der Bühne rumhüpft“. Der Kapitän sei „ein Mann, dem man auch bei Sturm und Katastrophen sein Leben anvertraut“.

Am vergangenen Freitag ist Heide Keller nach vielen Stürmen und noch mehr Sonnenschein im Alter von 81 Jahren gestorben.