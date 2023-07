Aktualisiert am

Der zettel, von dem Günter Schabowski am 9. November ablas. Bild: dpa

„Bild“ will wissen, wie das Haus der Geschichte an den berühmten Zettel gekommen ist, von dem Günter Schabowski am 9. November 1989 ablas, wann die Grenze geöffnet wird. Das Museum weigerte sich. Ein Gericht sagt: Ihr müsst offenlegen.