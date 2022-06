Musikmagazin „Van“ : Beethoven, aber ihr könnt mich auch Van nennen

Fragt man Musikerinnen und Musiker, wo sie zuletzt einen interessanten Text über Musik gelesen hätten, erzählen viele: Es gebe da online ein Portal, „Van“, da gehe es um Themen, die sie wirklich beschäftigten: Arbeitsbedingungen im strukturellen Profimusiker-Prekariat, Entmystifizierung großer Namen und Werke, Abseitiges für Insider. „Nicht nur hochgestochenes Feuilleton-Zeug“, sagt einer.

Seit 2013 gibt es das „Van“-Magazin. Ausgesprochen, schreibt die Redaktion, wird der Name wie das englische Wort „fun“ oder eben wie in Ludwig van Beethoven. Spaß und Ernst in Texten über klassische Musik verbinden, das habe er sich damals vorgenommen, sagt der Gründer Hartmut Welscher. „Wir wollten ein Fan-Magazin für Klassik machen. Gab’s damals nicht.“ Inzwischen haben die Recherchen des Magazins ein paar Mal die Branche aufgewirbelt. Am folgenreichsten war wohl eine Geschichte über den Dirigenten, Pianisten und Berliner Kulturleuchtturm Daniel Barenboim. Zahlreiche Betroffene hatten 2019 in „Van“ über dessen archaischen, mitunter zerstörerischen Führungsstil ausgepackt. Es folgte eine Debatte über Barenboim, die auch die „Bild“-Zeitung und die „New York Times“ aufgriffen.