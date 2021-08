Medien in Russland : Das Agentenregister

Am 19. September wird in Russland die neue Duma gewählt. Der Wahlkampf läuft schon – mit harten Angriffen auf Journalisten, denen hohe Geld- und Gefängnisstrafen angedroht werden.

DIE VORLIEGENDE MELDUNG (BEITRAG) WURDE VON EINEM AUSLÄNDISCHEN MEDIENUNTERNEHMEN, DAS DIE AUFGABEN EINES AUSLÄNDISCHEN AGENTEN AUSÜBT, UND/ODER VON EINER RUSSISCHEN JURISTISCHEN PERSON, DIE DIE AUFGABEN EINES AUSLÄNDISCHEN AGENTEN AUSÜBT, ERSTELLT UND/ODER VERBREITET.

Genau so, im ersten Absatz und in großen Buchstaben, müssen jetzt etliche russische Medien und Privatpersonen ihre Beiträge, seien es auch Katzenbilder auf Instagram, markieren, wenn sie nicht mit hohen Geldstrafen belegt und/oder für Jahre ins Gefängnis geschickt werden wollen: Privatpersonen für zwei Jahre, Redakteure und Herausgeber für fünf.

Am 19. September wird in Russland die neue Duma gewählt. Was die Wahlkampagne auszeichnet, sind ungewöhnlich harte Angriffe auf Medien. Dabei hat sich Russland inzwischen an einiges gewöhnt: Seit Putins Amtsantritt im Jahr 2000 gehört der Druck auf Medien zum Kern seiner Innenpolitik. Er fing mit der Vernichtung des nicht staatlich kontrollierten Fernsehens an, dann wurden Zeitungen unterworfen, anschließend Online-Medien. Früher griff das Regime mit Vorliebe zu wirtschaftlichen Druckmitteln, etwa durch den Besitzerwechsel oder Schadensersatzforderungen, heute ist die Waffe seiner Wahl der Status eines „ausländischen Agenten“. Ursprünglich wurde er für NGOs erfunden, die nach der Auffassung des Kremls für die Massenproteste gegen gefälschte Wahlen in den Jahren 2011-2012 verantwortlich waren, 2017 wurde dieses Label auf Medien ausgedehnt und anschließend auf Privatpersonen, die das Justizministerium auf eigenes Gutdünken zu Medien erklären kann. Die Kriterien dafür sind maximal locker: Informationen verbreiten und Geld aus dem Ausland erhalten. Für ein Medium reicht es zum Beispiel, wenn es jemand aus dem Ausland abonniert.

Nichts mehr schreiben hilft auch nicht

Neben der Pflicht, alle Texte zu markieren, gehört zum Agentenstatus noch die Aufgabe, alle Finanzen bloßzulegen und alle drei Monate dem Justizministerium Bericht zu erstatten. Die Berichte, auch von Privatpersonen, werden veröffentlicht. Jeder darf wissen, wie viel Klopapier ein ausländischer Agent benutzt. Bei Nichterfüllung: siehe oben. Die ersten Medien, die die russischen Behörden zu Agenten erklärten, waren die US-finanzierten Voice of America und unterschiedliche Projekte von Radio Liberty. Jetzt betrifft es vor allem russische Medien, manche mit Redaktionssitz im Ausland, die ihr Geld mit Werbung und Abonnements verdienen. Die Abstempelung schneidet sie von Werbeeinnahmen ab. Allein in den letzten Monaten wurden das populäre Online-Portal Meduza, der einzige unabhängige Fernsehsender Doschd (TV-Rain) und investigative Medien wie The Insider und Waschnyje Istorii (Wichtige Geschichten) gelistet.

Ein anderes Investigativmedium, The Project, wurde mit einem noch härteren Status belegt, „unerwünschte Organisation“, was einem kompletten Betätigungsverbot gleichkommt. Die Mitarbeiter von The Project wurden zu Agenten erklärt. Heute stehen 25 Journalisten und Menschenrechtler im Agentenregister. Wenn morgen noch fünfzig dazukommen, wird es niemanden überraschen. In den Fachkreisen gilt die Listung als eine Qualitätsauszeichnung. Für die Betroffenen ist es vor allem eins: Schikane. Ein Medium kann sich zur Not auflösen, eine Privatperson nicht. Nichts mehr schreiben hilft auch nicht. Ob das Regime damit alle Proteste im Keim erstickt, sei dahingestellt. Was es auf jeden Fall erreichen kann, ist, dass aus der Opposition Widerstand wird.