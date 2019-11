TV-Kritik: Hart aber fair : Realistischer Blick

Es ist mittlerweile eine gängige Praxis, politische Themen nur noch aus einer ideologischen Perspektive zu diskutieren. Dann bestimmt das jeweilige Framing die Sichtweise, um die Wirklichkeit möglichst widerspruchsfrei dem eigenen Weltbild anzupassen. Diesen Vorwurf konnte man Olaf Sundermeyer noch nie machen. Der Journalist beim RBB betrachtet erst die Wirklichkeit, ob das den Rechtsextremismus oder die Clankriminalität betrifft. Das zeichnet auch die Dokumentation „Beuteland“ aus, die er zusammen mit seinem Co-Autor Rene Althammer produzierte. Sie lief am Montagabend zur besten Sendezeit in der ARD. Im Anschluss diskutierte Frank Plasberg über „Clans im Visier des Staates – was bringt die harte Tour?“

Ob von einer solchen „harten Tour“ gesprochen werden kann, ist allerdings zu bezweifeln. Der Rechtsstaat setzt dem staatlichen Handeln aus guten Gründen Grenzen, damit er nicht zur Willkürherrschaft entartet. So schilderte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU), was darunter in Wirklichkeit zu verstehen ist: Mit Razzien und erhöhter Polizeipräsenz gezielte „Nadelstiche“ zu setzen, um diese Form organisierter Kriminalität unter polizeilichen Druck zu setzen. Es sei wichtig, so Reul, „dass die Clans den deutschen Rechtsstaat ernstnehmen“. Bisher hätten sie geglaubt, „dass nur das Recht der Familie gelte“.

Worum es geht, machte Sundermeyer in seinem Eingangsstatement deutlich. Deutschland sei „sehr leichte Beute, weil dieses freiheitliche Prinzip … sehr anfällig ist für Menschen, die sich diesen Werten nicht verpflichtet sehen, sich über alles hinwegsetzen“. Das illustrierte er an einem Beispiel über eine Art Schutzgelderpressung bei Schülern. Dort gingen die Täter auf „Deutsche, weil die sich nicht wehren“. Im Gegensatz zu türkischen oder Roma-Kindern, die sich das nicht gefallen ließen. Hinter der Wehrlosigkeit verbirgt sich eine Erwartungshaltung an den Rechtsstaat, der das staatliche Gewaltmonopol durchsetzt und Gewalt nicht durch Tatenlosigkeit prämiert. Die meisten solcher Fälle tauchen übrigens in keiner Kriminalitätsstatistik auf, können aber das soziale Klima bestimmen. Der Verlust des Vertrauens in den Rechtsstaat ist deshalb die eigentliche Gefahr. Es geht diesen Clans um soziale Kontrolle, oder, wie es Reul am Beispiel der Stadt Essen deutlich machte, um den Anspruch zu bestimmen, „was auf der Straße gilt“.

Was ist aber überhaupt Clankriminalität?

Die Kriminologin Dorothee Dienstbühl beschrieb die Abgrenzungsschwierigkeiten des Begriffs Clan-Kriminalität zur organisierten Kriminalität. Sie nannte zwei Kriterien: den kulturellen Ursprung und den familiären Zusammenschluss. Nun muss man sich als Hintergrund einmal die klassische Definition des Bundeskriminalamtes (BKA) für organisierte Kriminalität ansehen. Dort einigte man sich im Jahr 1990 auf folgende bis heute gültige Begriffsbestimmung: Eine „von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte, planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig zusammenwirken.“

Als Qualifikationsmerkmale nennt das BKA die „Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, die Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel“, außerdem „die Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft“. Nun müssen die Zuschauer wissen, dass die deutsche Politik bis 1990 die Aktivitäten der Mafia in Deutschland systematisch verharmloste. Das galt lange Zeit als italienisches Problem. Tatsächlich haben die klassischen Mafia-Organisationen Deutschland vor allem als Rückzugsort, lukratives Geschäftsfeld und Geldwäscheparadies betrachtet.