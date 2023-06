Tobias Haberl, Journalist beim SZ-Magazin und Autor des Buchs „Der gekränkte Mann“, hat ein Problem erkannt: „Wir haben die Männer nun mal, wir müssen mit ihnen umgehen. Wir können sie nicht schreddern, wie wir das früher mit den männlichen Küken gemacht haben.“ Ja, wohin nur, mit den Männern? Wir würden ganz gewagt vermuten, dass die meisten in unserer Gesellschaft Schreddern nicht für die beste Option halten, selbst wenn sie das könnten, sogar dürften. Denn es ist ja, wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, auch im modernen Feminismus nicht mehr die Grundhaltung, sich in pauschalem Männerhass zu ergehen, sondern stattdessen zu fragen, welche problematischen Geschlechterrollen unsere Gesellschaft produziert – für Männer und für Frauen.

Aber für aktuelle Argumente und Debatten scheinen sich in diesem Panel von „Hart aber Fair“ mit dem Thema „Der Fall Rammstein und die Frage: Männer, seid Ihr wirklich noch nicht weiter?“ einige Teilnehmer nicht sonderlich zu interessieren. Stattdessen werden in der Sendung, in der es kurz um Rammstein und sexuellen Missbrauch, dann aber auch um Frauen, um Männer, um Gleichstellung, irgendwie ein bisschen um alles geht, jede Menge Behauptungen und Phrasen rausgehauen, deren argumentative Schlagkraft sich wirklich auf dem umgangssprachlichen Stammtischniveau bewegt. Da fragt zum Beispiel Thomas Stein, Musikproduzent, was denn die Dutzenden – „ja lassen Sie es hundert sein!“ – Frauen, die Till Lindemann beschuldigen, gegen Hunderttausende von Fans wären. Da würden wahrscheinlich auch Anhänger der Unschuldsvermutung zugeben, dass diese in Steins Augen ja offenbar geringe Zahl ihnen dabei geholfen haben könnte, hinter die Kulissen zu schauen, wo Hunderttausende Fans eher keinen Platz finden.

So erstickt man eine Debatte

Dass in Runden dieser Art der eine auf den anderen eingeht, ja möglicherweise gar die Meinung ändert, erwarten wir nicht. Doch den eigenen Widerspruch zumindest etwas glaubhafter und belastbarer zu untermauern, würde den Erkenntnisgewinn schon einmal deutlich steigern.

Denn die Gäste könnten hier ja durchaus interessante, relevante Themen berühren, ernsthaft über Männlichkeit, die damit verbundenen Schwierigkeiten und Probleme reden. Und ja, vielleicht könnten sie sich auch, um Haberls Buchtitel zu zitieren, fragen, ob Männer gekränkt sind und warum. Diskutieren, was in unserer Erziehung und Gesellschaft falsch läuft, wenn Sexismus, Übergriffe und Gewalt immer noch Alltag sind, wie die Zahlen es zeigen. Ohne dabei von den Männern als Schweinen und den Frauen als Opfern zu sprechen. Wenn man aber die Frage, wie es kommt, dass Männer so häufig ungebeten Penisbilder verschicken (es wird, im einzig überraschenden Moment der Sendung, tatsächlich eins gezeigt) mit dem Kommentar: „Da kannst du ja nur bekloppt sein!“ abgebügelt, dann ist die Debatte in der Tat schnell vorbei.

Wo sind die Argumente?

Auch über die Frage, ob eine Quote sinnvoll oder gewollt ist, kann man streiten (obwohl es dazu Studien gibt), plakative Beispiele wie die kinderlose Millionärin vom Starnberger See, die dem vierfachen Familienvater mit Migrationshintergrund aus dem Arbeitermilieu den Listenplatz wegschnappt, helfen dabei allerdings wenig. Wenn es um den bereinigten Gender-Pay-Gap geht, die Tatsache also, dass Frauen mit der gleichen Arbeit weniger verdienen, und darauf das Argument folgt, dass Frauen sich eben schlechter bezahlte Berufe aussuchen, macht man es den Feministinnen leicht.

Gegen Berichte von Rita Süssmuth und anderer Politikerinnern aller Parteien, darüber, wie es so zugeht in der Politik und im Bundestag und was Frauen sich dort anhören müssen und mussten, kommen unbelegte, ewig wiedergekäute Phrasen nun einmal nicht an. Ebenso wenig gegen die Journalistin Stefanie Lohaus, die als einzige der Runde mit Studien und konkreten Zahlen argumentiert. Studien gibt es nämlich zu ziemlich vielen Themen, die mitunter als Behauptungen von Frauen bezeichnet werden. Und Sexismus kommt auch in der Kommunalpolitik vor, obwohl Kommunalpolitikerin Lisa Schäfer da noch nie etwas von gehört hat.

Dass die Diskussion so völlig ziellos und unstrukturiert verläuft, liegt zwar auch am Aufbau der Sendung. Natürlich sind sexuelle Übergriffe Teil eines großen gesellschaftlichen Kontextes, doch der Sprung von Lindemanns anfangs gezeigter Spermakanone zum Gender Pay Gap ist innerhalb einer guten Stunde dann doch ziemlich weit. Die Absurdität mancher Redebeiträge entschuldigt das trotzdem nicht. Wenn man zum angeblichen Kampf der Geschlechter zu sagen hat, wie schön die Stimmung während der „Wir sind Deutschland“-Kampagne war, dann kann man nur sagen: Wofür auch immer ihr kämpft, so gewinnt ihr nicht.