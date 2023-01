Neues „Hart aber fair“ : Warum muss Klamroth Plasberg spielen?

Übt sich in seiner neuen Rolle noch in Nachahmung: Louis Klamroth. Bild: WDR/Oliver Ziebe

Wie harmlos! Hier gab es keinerlei versteckte Gefahren, nicht einen einzigen bösen Hintergedanken, null Überraschungsangriff, ein erregtes Ins-Wort-Fallen schon gar nicht. Härte? Fehlanzeige I. Fairness? Fehlanzeige II. Einfach deshalb, weil, wo keine Härte, da auch kein Bedarf an Fairness, an Nachsicht, an einem „Lassen wir es gut sein“. Wobei die Sendung eher ein harmloses Schlafmittel war (im Sinne von: macht nicht abhängig) als ein harmloses Vergnügen (im Sinne von: man gönnt sich ja sonst nichts). Denn vergnüglich ist es nun einmal nicht, wenn es um Teuerungen, Inflation und verschärfte Armut von ohnehin materiell Minderbemittelten geht wie diesmal bei „Hart aber fair“ zum Thema: „Ein Land wird ärmer. Wer zahlt die Krisenrechnung 2023?“.

Christian Geyer-Hindemith Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Was hatte der neue Moderator Louis Klamroth uns nicht alles versprochen. Er wolle bei überarbeitetem, in cyanblaues LED-Licht getauchtem Bühnenbild (ein bisschen so wie bei Richard David Prechts Sendung im spacelabartig gestylten ZDF-Studio, nur nicht so dunkel) die Gäste argumentezentriert miteinander ins Gespräch bringen (im Vorgriff sei gesagt: Fehlanzeige III). Formuliert war das so: „Meine Aufgabe ist es, durch gezieltes, und wenn es sein muss, hartnäckiges Nachfragen diese Argumente herauszuarbeiten und meine Gäste zur Diskussion zu bewegen.“ Das Versprechen nicht gehalten zu haben erfüllt somit den Tatbestand „wider besseres Wissen“. Hier wusste jemand, was er (nicht) tat.

Im Studio geht es eher vage zu

Da nicht gezielt, schon gar nicht hartnäckig nachgefragt wurde, blieb alles vorzugsweise im Ungefähren. „In Deutschland geht es eher ungerecht zu“: Schon die immer wieder beschworene Aussage auf der riesigen Stellwand, der laut ARD-Deutschlandtrend 58 Prozent der zu Jahresbeginn Befragten zustimmen, spricht ja nicht für sich selbst. Sie wirft vielmehr alle möglichen Fragen auf, ohne dass sie in der Sendung anders als anekdotisch oder suggestiv oder längst bekannt beantwortet wurden.

„In Deutschland geht es eher ungerecht zu“: Was heißt näherhin „ungerecht“? Was „eher“? Ist die Vorhaltung „eher ungerecht“ hart politisch oder philosophisch gemeint? Wenn Ersteres, dann in welchen Politikbereichen? Wer wird zu wessen Lasten privilegiert, absichtsvoll oder als unbeabsichtigte Nebenfolge, welche Wirkungsforschung von welchen Instrumenten politischer Steuerung steht hinter dem Adjektiv „ungerecht“?

Klamroths Versuche zu witzeln, das Herauskehren von nett, locker und einfühlsam – das machte die Sache nicht besser, sondern schlechter, legte den Eindruck nahe: Wir müssen uns irgendwie über die Sendezeit retten und, bitte, ohne uns dabei wehzutun, nein, auch nicht ein kleines bisschen, wir sitzen hier im Studio doch alle im selben Boot. Fehlte nur noch, dass einzelne der Gäste zwischendurch auf die Armbanduhr geschaut hätten: Was, so lange noch?

Wobei die Gäste ihre Sache durchaus gut machten, allen voran Engin Kelik, der Familienvater mit geringem Einkommen, der die Nöte beschrieb, seinen Kindern bei jedem Supermarkteinkauf die neue Knappheit erklären zu müssen. „Was macht das mit Ihnen, wenn Sie merken, Ihre Kinder wollen Sie schonen im Supermarkt?“, fragte Klamroth. Na ja, was macht das wohl mit einem Vater? Er müsse eben schauspielern, so gut es geht, sagte der Vater, das heißt so tun, als wäre das alles kein wirkliches Problem.