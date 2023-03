In den deutschen Talkshows gibt es derzeit vieles zu bereden, denn es blickt ja eigentlich keiner mehr durch bei Fragen wie: Wärmepumpe oder Fernwärme, Treibhausgassteuer oder Emissionshandel? Kaum hatten die Grünen in den letzten Wochen ein neues Verbot in der angestrebten Klimawende ins Spiel gebracht, konterte die FDP mit einer Hoffnung spendenden, wenngleich noch nicht so ganz ausgefeilten Technologie, für die der Weg offen zu halten sei.

Uwe Ebbinghaus Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Nach all den zähen Fernsehdebatten der letzten Monate über Covid-Maßnahmen und Waffenlieferungen, in denen es meist um kleine Fortschritte auf engstem Raum ging, werden beim Klima die großen Würfe in kurzer Zeit erwartet. Der Weltklimarat hat am Montag ein weiteres Mal die Dringlichkeit zum Handeln angemahnt, und die deutschen Parteien haben sich auch selbst unter teils vermeidbaren Druck gesetzt: Die FDP versucht, in letzter Sekunde das Verbrenner-Aus der EU an neue Bedingungen zu knüpfen, während sich die Grünen zusammen mit der SPD vorgenommen haben, das Verbot für den Einbau von Öl- und Gasheizungen um ein Jahr auf 2024 vorzuziehen – eine Absichtserklärung, die paradoxerweise zu Hamster-Käufen der alten Technik geführt hat.

Bei der Klimawende wird es jetzt ernst, merken die Bürger, und es geht um viel Geld. Wer in den nächsten Monaten und Jahren beim Auto oder bei der Heizung aufs falsche Pferd setzt, wird möglicherweise starke Wertverluste und Versorgungsengpässe hinnehmen müssen. Die Zeiten billiger Energie sind vorüber, neue soziale Härten drohen.

Die Leute mitnehmen

Die Sendung „Hart aber fair“ zum Thema „Heizen, Dämmen, Autofahren: Öko-Umbau mit der Brechstange?“ begann mit einem Einzelgespräch zwischen dem Moderator Louis Klamroth und Schriftsteller Frank Schätzing, der sich als „Opener“ offenbar dadurch anbot, dass gerade die Verfilmung seines Science-Fiction-Thrillers „Der Schwarm“ im Fernsehen lief und er ein neues Buch mit dem Titel „Was, wenn wir einfach die Welt retten?“ veröffentlicht hat, das er aber vornehmerweise in der gesamten Sendung nicht erwähnte.

Zu Beginn ging es um die Frage, wo Deutschland momentan in Sachen Klimaschutz stehe, und Schätzing befand, dass sich der einstige „Komapatient“ nach Jahren des Dahindämmerns wieder einigermaßen berappelt habe. Die Ampel versuche, alte Versäumnisse nachzuholen, vergesse dabei aber, „die Leute mitzunehmen“. Damit war eine der prägenden Formulierungen des Abends gefallen, welche durch die anschließende Einspielung von Zuschauerposts eindrücklich bestätigt wurden. Der Ärger über die Heizungspläne von Teilen der Koalition war erwartbar groß, eine Rentnerin verstieg sich sogar zu der Aussage: „Die Ampel ist das größte Unglück für Deutschland.“

Dass der durchgestochene Plan eines vorgezogenen Gas- und Ölheizungsverbots sich zum kommunikativen Desaster entwickelt hat, ließ sich kaum schönreden. Und Katrin Göring-Eckardt (die Grünen), die in der Sendung etwas diskussionsmüde wirkte, versuchte es dankenswerterweise nicht einmal, sondern begnügte sich mit dem Hinweis, dass es sich lediglich um einen Gesetzesentwurf handle, der mit zahlreichen sozialen Ausgleichsmaßnahmen für die kostenintensiven Energiesparmaßnahmen verbunden gedacht werden müsse.

Dass der viel geschmähte Entwurf jetzt vor allem an Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hängen bleibt und nicht in gleichem Maße an der beteiligten Bundesbauministerin Klara Geywitz, spiegelte sich auch in der Gästeliste von „Hart aber fair“ wider: Die SPD fehlte darauf, obwohl sie bei den zentralen Streitpunkten zwischen Grünen und FDP, die in der Sendung deutlich wurden, das Zünglein an der Waage spielen dürfte.