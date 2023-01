TV-Kritik „Hart aber fair“ : Wird der Staat zum Dealer?

Neulich, so hat es der Gesundheitsminister in der Sendung erzählt, kam es zu einer erschütternden Begegnung zwischen ihm und der sozialen Wirklichkeit. Um einen Weg abzukürzen, sei Karl Lauterbach durch den berüchtigten Görlitzer Park gegangen, begleitet von seinen Personenschützern, und beim Anblick dieser, offenbar amtlich und gefährlich aussehenden Männer hätten andere Männer erstaunliche Mengen von Drogenpäckchen ins Gebüsch geworfen. Verwahrlost und verkommen hätten sie gewirkt, richtige Elendsgestalten, Menschen, die dringend der Rettung bedürften.

Der Schrecken des Ministers war gewissermaßen ein Weckruf für die Sendung, in der es zuvor um die Droge Alkohol gegangen war. Man kann nicht sagen, dass es ernüchternd gewirkt hätte; sich die Diskussion schön zu trinken, wäre wohl zynisch gewesen. Aber eine verträgliche Dosis der legalen Droge Koffein, einen doppelten Espresso für alle, hätte man sich schon gewünscht, so bekannt und redundant war alles, was da gesagt wurde. Die stärkste Kontroverse ging um die Frage, ob man absolut abstinent bleiben solle, wie das die Journalistin und ehemalige Trinkerin Nathalie Stüben forderte. Oder ob man vielleicht ganz selten mal ein winziges Schlückchen Rotwein trinken dürfe, wie Lauterbach kühn behauptete.

Der Rausch hat Tradition

Ein bisschen eng und provinziell wirkte es jedenfalls, dass nicht einmal Markus Blume, der bayerische Minister für Wissenschaft und Kunst, der sich auch schon mit vollem Maßkrug hat fotografieren lassen, den Mut aufbrachte, daran zu erinnern, dass unsere Kultur nicht die einzige ist, die sich auch auf eine große Tradition des Rausches und der Entgrenzung beruft. Und dass Genüsse ohne Risiken eher selten sind. Wobei ja in der Sendung deutlich ausgesprochen wurde, dass die Türen der Saftbar, die sie alle einrannten, sperrangelweit offen stehen: Seit Jahren geht der Alkoholkonsum zurück.

Allerdings war das erkennbar nur als Vorspiel gedacht. Es ging um die Pläne der Regierung, Cannabis zu legalisieren – und weil Lauterbach eben die Regierung repräsentiert und Blume, als CSU-Mitglied, im Bund die Opposition, lief es auf den Streit dieser beiden hinaus, während die anderen, ein überzeugter Kiffer namens Curly, eine Kindertherapeutin und die abstinente Journalistin, nur ein paar Details und Anekdoten hinzufügen durften.

Blume will die Droge weiterhin verbieten, weil sie so gefährlich ist. Lauterbach will sie legalisieren, weil sie so gefährlich ist. Das ist, zwischen den Gegnern und den Befürwortern der Legalisierung die entscheidende Frage: Will man die herrschenden Verhältnisse ändern oder beibehalten. Jeder siebte Erwachsene kifft, vor ein paar Jahren war es nur jeder achte. Und mit dem Konsum steigen nicht nur die Gewinne der organisierten Kriminalität; es steigt auch die Zahl der Jugendlichen, die vom vielen Kiffen schwere Seelenprobleme und Kognitionsschwierigkeiten bekommen und behalten. Und die man, wenn die Droge nicht auch noch illegal wäre, mit Präventionsangeboten besser erreichen könnte. Meint jedenfalls Karl Lauterbach.

Wer bestimmt den Preis?

Lauterbach will den Anbau, die Verarbeitung und den Vertrieb staatlich lizenzieren, Blume wirft ihm vor, dass er den Staat zum Dealer machen und, damit er den legalen Stoff auch verkaufen könne, mit dem schwarzen Markt in einen Preisunterbietungswettbewerb treten wolle. Was allerdings nur beweist, dass Blume die Ökonomie der Drogen nicht versteht: Wenn, unter der Bedingung des Verbots, der Schwarzmarkt bekämpft wird, steigt der Preis, die Konsumenten bezahlen mehr, die Profite der Dealer steigen. Wenn sich unter der Bedingung der Legalität der Fahndungsdruck erhöht, steigt der Schwarzmarktpreis, während der legale stabil bleibt. Es lohnt sich also. So hat das, schon vor Jahren, der Wirtschaftsnobelpreisträger Gary Becker vorgerechnet.

Im Grunde kann sich Lauterbach bedanken dafür, dass Blume zwar starke Meinungen zu den Drogen, aber an den Details offenbar wenig Interesse hat. Denn das größte Dilemma des ganzen Legalisierungsplans ist Lauterbach zwar bewusst – aber wie man es auflösen könnte weiß er auch nicht: Es ist der Umstand, dass die Menschen in Deutschland, einerseits, mit 18 Jahren volljährig werden. Dass aber, andererseits, ein jugendliches Gehirn erst mit 25 so weit ausgereift ist, dass es die Wirkungen von Cannabis einigermaßen schadlos verkraften kann. Ist das ein Argument für die Beibehaltung des Verbots? Soll man hoffen, dass ein zwanzigjähriges Gehirn noch nicht reif genug für einen Joint ist, aber reif genug für die Einsicht, wie schädlich das Kiffen wäre? Lauterbach empfiehlt, an Jüngere nur schwächeres Cannabis abzugeben. Was eine weltfremde Vorstellung ist.

Das Diskussionsfernsehen hat das Thema ein bisschen zu spät erkannt; so kommt es, dass es jetzt ganz von vorn anfangen muss: Legalisierung, ja oder nein? Die Antwort ist einfach, weil die Zustände nicht so bleiben können, wie sie sind. Schwieriger und deshalb ergiebiger wären die Fragen die daraus folgen: Wie soll das funktionieren, die enorme Nachfrage mit legalem Stoff zu befriedigen? Und wie bekämpft man das organisierte Verbrechen, dessen Entmachtung ja die wichtigste Begründung der Legalisierung sein müsste. Prohibition ist die Subvention der Mafia.