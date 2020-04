TV-Film „Lang lebe die Königin“ : Eine für alle, alle für eine

Zwei letzte Filme hat Hannelore Elsner vor ihrem Tod nach schwerer Krankheit im April letzten Jahres noch gedreht. Im gerade gesendeten HR-„Tatort – Die Guten und die Bösen“ spielt sie eine pensionierte Kommissarin, die von ihren „cold cases“ nicht lassen kann. Die Dreharbeiten zu dem ARD-Film „Lang lebe die Königin“, konnte sie nicht mehr beenden. Fünf Drehtage mit einigen wichtigen Szenen ihrer Figur fehlten noch. Ein Dilemma für die Produktion: Sollte man das fertige Material anders schneiden, zu einer Geschichte mit Leerstellen? Den Film etwa als Fragment senden oder gar nicht? Der federführende BR entschied anders. Das kann, sofern man von den Entstehungsbedingungen des Films nichts weiß, irritieren.

Fünf Kolleginnen, Gisela Schneeberger, Judy Winter, Iris Berben, Hannelore Hoger und Eva Mattes, übernahmen je einen Drehtag lang Hannelore Elsners verwaiste Rolle. Keine sieht ihr ähnlich. Sie treten alle mit starkem Make-up und der Kleidung auf, wie sie Elsner in ihrer Rolle der Rose Just in „Lang lebe die Königin“ trägt, einer Übermutter, die ihre erwachsene Tochter Nina (Marlene Morreis) mit spitzfindig dosierter Biestigkeit drangsaliert und ihren Sohn Leon (Ole Puppe) ausnahmslos vergöttert. Schneeberger, Winter, Berben, Hoger und Mattes tauchen auf wie aus dem Nichts, verfremden das Bild, spielen ihre Szene und verschwinden kommentarlos auf Nimmerwiedersehen. Das hat man so noch nicht gesehen, und es funktioniert auch nicht richtig. In einer Hinsicht allerdings schon: als sichtbare Verbeugung vor einer großen Schauspielerin.

Elsner hat oft sogenannte Rabenmütter gespielt, im Kino und im Fernsehen. Frauen, die Kinder großgezogen haben, damit aber nicht das große Glück verbinden. Im Tragikomödienfach kam gleichsam natürlich die kapriziös-allürenhafte Note dazu, wie beispielsweise im Fernsehfilm „Die Diva, Thailand und wir!“ (2017), in dem Anneke Kim Sarnau als Kontrollfreak-Tochter ihre schwierige Ex-Opernsängerinnen-Mutter (Elsner) im Seniorenheim in Thailand unterzubringen gedenkt, um endlich ihre Ruhe zu haben. „Lang lebe die Königin“ ist zwar ebenfalls eine Komödie zum Mutter-Tochter-Konflikt wie „Die Diva“, aber es ist eben auch in zweifacher Hinsicht ein tragisches Drama über eine Sterbende und ihr Sterben. Die Szenen von Roses Krankheit, ihren Konsequenzen und den letzten Stunden der Figur, hat Elsner alle noch selbst gespielt. Das Drehbuch von Gerlinde Wolf und die Regie von Richard Huber sind in dieser Hinsicht, die das Wissen um den Tod der Mimin nun beinhaltet, schonungsfrei. Und Elsner spielt sie, so zeigt es auch die teilnehmende Kamera von Robert Berghoff, genauso schonungslos, mit Ironie und Chuzpe. Man kann den Auftritt in doppelter Hinsicht als Vermächtnis selbstbestimmten Sterbens ansehen.

Das Prinzip Annäherung durch Auseinandersetzung

Bei Rose Just ist der Nierenkrebs zurückgekehrt. Schon einmal hat sie den kompletten Zyklus der Behandlungen hinter sich gebracht, jetzt kommt nur noch eine Spenderniere in Frage. Leon, ihr Sohn, will sich testen lassen, obwohl er, in Frankreich als Chansonnier Kleinkunstbühnen bespielend, nicht gerade der nächste Kandidat ist. Werner (Günther Maria Halmer), Roses Lebensgefährte, mit dem sie auf einem Bauernhof im Münchner Umland inmitten von nostalgischer Erinnerung an ihren ersten Mann lebt, will seiner Partnerin ein Organ als Liebesbeweis vermachen. Nur Nina, Roses Tochter, weiß von nichts. Das Verhältnis zur Mutter ist schwierig, beiderseitig enttäuschte Erwartungen, im Grunde das Übliche.

Nina war zwar auf der Schauspielschule, arbeitet aber jetzt als telegene Marktschreierin bei einem Shoppingsender für Best Ager, datet heimlich ihren Chef (Philipp Moog) und hat eine zweite Affäre mit dem Mitarbeiter vom Abschleppdienst (Matthias Kelle). Aus der Beziehung mit dem Mechaniker Mike könnte vielleicht sogar etwas werden – ließe Nina ihn nicht beim Geburtstag der Mutter wie einen dressierten Affen auf- und ins Messer laufen. Als die Tochter von der Krankheit der Mutter erfährt, erfindet sie flugs eine Schwangerschaft. Und lässt ihren Gummibauch wachsen, während es Rose nach und nach immer schlechter geht.

Einen leichten Anstrich aber behält der Film bis zum Ende. Es gilt das Prinzip Annäherung durch – zumeist auf einer heiteren Note aufgelöste – Auseinandersetzung. Die Schlagermusik von Dürbeck & Dohmen unterstreicht diesen Ton, der Pathos nur in Ironieform verabreichen möchte. „Lang lebe die Königin“ wird, ganz gleich, ob man ihn nun für ein Elsnersches Meisterwerk hält oder die übliche Mittwochsproblemfilm-Unterhaltung im Ersten darin sieht, als letzte Vorstellung einer großen Schauspielerin einen besonderen Platz in ihrem Œuvre, aber durchaus auch in der Historie des deutschsprachigen Fernsehspielfilms behalten.

