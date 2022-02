Hacker gegen Putin : Anonymous greift den Kreml an

Das Grauen des Angriffskriegs, mit dem Wladimir Putin die Ukraine überzieht, ist real. Doch der Kampf wird auch mit digitalen Mitteln ausgetragen. In diesem hat sich das internationale Hacker-Kollektiv Anonymous klar positioniert und der russischen Regierung am vergangenen Donnerstagabend über Twitter den Cyberkrieg erklärt: „The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government.“

Zuvor hatte die Regierung der Ukraine sich an ukrainische Hacker gewandt und sie gebeten, als Freiwillige an der Cyberverteidigung des Landes mitzuwirken. Doch die jüngsten Aktionen von Anonymous gehen über den Schutz der ukrainischen digitalen Infrastruktur und Spionageaufträge hinaus. Sie zielen auf die Kommunikation russischer Behörden.

Angriffe auf RT und Gazprom

Am Wochenende ließen sich mehrere russische Regierungsseiten nicht mehr aufrufen, etwa die Internetauftritte des Kremls, der Regierung und des Verteidigungsministeriums. Noch am Montag waren die Seiten nicht erreichbar. Grund hierfür ist vermutlich eine zu große Anzahl künstlich gesteuerter Zugriffsversuche, sogenannte DDoS-Attacken, die zur Überlastung und zum Zusammenbruch der Internetseiten führen. Auf Twitter veröffentlichte Anonymous E-Mail-Daten von Mitarbeitern verschiedener Ministerien. Die Nachricht wurde bald jedoch gelöscht, vermutlich auf Veranlassung von Twitter selbst.

Die Hackergruppe meldet eine Reihe weiterer Attacken auf Medien wie Russia Today, verschiedene Banken und den Energiekonzern Gazprom über Störungen des Fernsehprogramms, der Gasversorgung eines Telekommunikationsunternehmens bis hin zur Beeinträchtigung der Militärkommunikation. Ob hinter alldem tatsächlich Anonymous steht, lässt sich nicht bestätigen.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Ferner veröffentlichte das Kollektiv am Samstag interne Dokumente des belarussischen Waffenproduzenten Tetraedr, der Putin nahe stehen soll. In der Nacht auf Montag rechtfertigte Anonymous den Kampf als Einsatz für die durch Putin Unterdrückten. Niemand verdiene es, aus der Laune eines Verrückten heraus überfallen zu werden oder unter Zensur zu leben und den Machthabern nicht die Wahrheit sagen zu können.

Die Hacker-Gruppe bekannte sich auch zu einem Angriff auf die Portale mehrerer russischer Staatsmedien. Auf den Websites der staatlichen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti, der Zeitung „Kommersant“, der Kreml-freundlichen Tageszeitung „Iswestja“ sowie des Magazins „Forbes Russia“ war am Montag für einige Minuten eine Botschaft zu lesen, in der ein Ende der russischen Invasion in der Ukraine gefordert wurde. „In einigen Jahren werden wir wie in Nordkorea leben. Warum muss das sein?“, lautete die Nachricht. „Damit (Präsident Wladimir) Putin in den Geschichtsbüchern landet? Dies ist nicht unser Krieg, beenden wir ihn!“

Die Hacker-Gruppe mit dem Erkennungszeichen der weißen Guy-Fawkes-Maske versteht sich als internationaler Zusammenschluss anonymer Privatpersonen, die für Meinungsfreiheit im Netz eintreten. Ihre Kommunikation findet in verschlüsselten Chats und sozialen Medien statt. Dort machen die „Hacktivisten“ ihre Aktionen publik. Dass das Kollektiv dezentral und ohne klare Hierarchie arbeitet, erschwert die Verifizierung der Benutzerkonten, die sich zu Anonymous zählen.

Die Aktionen von Anonymous dürften die russischen Sicherheitsbehörden auch deshalb querkommen, weil ihre Geheimdienste als digital äußerst versiert gelten. Vor allem seit der Krim-Invasion 2014 werden viele der Cyberangriffe auf ukrainische Computer und Internetseiten auf russische Geheimdienste zurückgeführt. Auch nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine häuften sich Internetbeeinträchtigungen vor allem bei ukrainischen Regierungsseiten, zudem fand sich auf Hunderten von Rechnern die Schadsoftware HermeticWiper.

Mehr zum Thema 1/

Auf die aktuellen Attacken von Anonymous folgte ebenfalls eine Reaktion: Ab Samstagmorgen war für russische Nutzer zuerst der Zugang zu Twitter, ab Sonntag dann auch zu Facebook teilweise gesperrt. Die russische Hackergruppe Conti kündigte Gegenangriffe im Fall von kriegerischen Attacken auf die russische Infrastruktur an. Am Montag wurde bekannt, dass die Facebook-Konten bekannter Personen in der Ukraine gehackt wurden. In diesem „Cyber-Krieg“, den die Invasion der Ukraine auch darstellt, hat noch niemand die Oberhand gewonnen.