Hacker aus Nordkorea : Lazarus hinter Trojaner

Die Softwaresicherheitsfirma Kaspersky vermutet eine nordkoreanische Hackergruppe hinter Angriffen mit „Ransomware“, also einer Erpressungs-Software, in Europa und Asien. Dies gab Kaspersky am Dienstag bekannt. Demnach konnte die Firma zwei Angriffe im März und April dieses Jahres der Gruppe „Lazarus“ zuordnen. Diese agiert in eigener Sache, wird aber mutmaßlich vom nordkoreanischen Staat unterstützt.

„Wir wussten, dass die Aktivitäten von Lazarus stets auf finanziellen Gewinn ausgerichtet waren“, sagte Ivan Kwiatkowski, Sicherheitsforscher beim Global Research and Analysis Team (GReAT) von Kaspersky. Seit WannaCry, einem Schadprogramm, das im Mai 2017 für einen weltweiten Cyberangriff genutzt wurde, habe es jedoch keine Aktivitäten der Gruppe mehr gegeben, die sich auf Ransomsoftware beziehen ließen. Sie habe bei ihren Angriffen eine sogenannte VHD-Ransomware eingesetzt. Diese zeichne sich vor allem durch Selbstreplikation, also fortwährende Vervielfältigung, aus. Ziel sei es, von Opfern Geld zu erpressen. Zwischen März und Mai hätten Fachleute von Kaspersky zwei unabhängige Untersuchungen im Zusammenhang mit der VHD-Ransomsoftware durchgeführt. Beim ersten Vorfall in Europa sei nicht klar gewesen, wer hinter den Angriffen steckt; beim zweiten Angriff habe man jedoch die Infektionskette nachverfolgen können. Forscher hätten sie mit der Lazarus-Gruppe in Verbindung gebracht. So hätten die Hintermänner des Angriffs eine Backdoor genutzt, einen Teil einer Software, der Zugang zu Computersystemen oder einer anderen geschützten Funktion eines Computerprogramms ermöglicht. Diese konnte aufgrund von Ähnlichkeiten im Code und Tools der Gruppe Lazarus zugeordnet werden.

Kwiatkowski sagte, die Gruppe erreiche nicht die Effizienz anderer Cyberkrimineller. Es gebe jedoch Grund zur Sorge, dass sie eine neue Art von Angriff vorhabe. Die globale Bedrohung durch Ransomware sei groß, oft gingen die Opfer bankrott. In einer offiziellen Mitteilung gab Kaspersky Empfehlungen ab, um Angriffen mit Ransomware vorzubeugen. So sollten Mitarbeiter darin geschult werden, Kompromittierungen durch Ransomsoftware zu vermeiden, und die Systeme stets mit der aktuellen Technologie ausgestattet werden. Vor allem aber sollten Firmen keinesfalls auf Zahlungsforderungen eingehen.