Der frühere Intendant des Senders Freies Berlin (SFB), Günther von Lojewski, ist gestorben. Er verstarb am vergangenen Sonntag in Grasbrunn bei München im Alter von 87 Jahren, wie seine Tochter, die ZDF-Studioleiterin in Nairobi, Susann von Lojewski, mitteilte.

Von Lojewski wurde wenige Monate vor dem Mauerfall 1989 zum Intendanten gewählt und blieb es bis 1997, als er sich in seiner zweiten Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig zurückzog. Der Senderchef stand vor der schwierigen Aufgabe, nach der Wiedervereinigung dem Teilstadtsender, der in finanziellen Schwierigkeiten steckte, eine neue Struktur zu geben. Aus der Fusion des SFB mit dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) entstand 2003 der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Von Lojewski hatte die Idee einer noch größeren Mehrländeranstalt im Osten verfolgt, erhielt dafür aber wenig Unterstützung.

Journalist der alten Schule

Von Lojewski wurde am 11. Juni 1935 in Berlin geboren. Er studierte Geschichte, Germanistik und Staatswissenschaften. 1967 wurde er an der Universität Bonn mit der Dissertation „Bayerns Weg nach Köln. Geschichte der bayerischen Bistumspolitik in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts“ promoviert. Er absolvierte ein Volontariat bei der „Hannoverschen Allgemeinen“. 1964 kam er als innenpolitischer Redakteur zur F.A.Z., 1969 wechselte er zum ZDF und leitete dort die Nachrichtenredaktion. In den 1970er-Jahren wurde er Chef der „Report“-Redaktion beim Bayerischen Rundfunk, danach war er unter anderem für das Thema Innenpolitik zuständig.

Als Journalist der alten Schule warf von Lojewski einen unbestechlich-kritischen Blick auf Politik und Gesellschaft und auch auf den Journalismus. Für die F.A.Z. schrieb er bis ins höhere Alter Gastbeiträge. In seinem letzten Text hieß es, es sei „wohl an der Zeit, dass wir, wir Journalisten, die wir so gern alles (besser) wissen und jeden kritisieren, einmal uns selbst zum Gegenstand öffentlichen Diskurses machen, unsere Standards, unser Ethos und unser Verhältnis zu Freiheit und Macht“.