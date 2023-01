Günther Maria Halmer wird 80 : Nichts wie raus aus Rosenheim

Es ist vielleicht der entscheidende Mo­ment in Helmut Dietls Fernsehserie „Münchner Geschichten“, wenn der Tscharlie, der schon hundert Riesenideen gehabt, hundert sagenhafte Projekte gestartet hat, und aus nichts ist irgend etwas geworden – wenn dieser Tscharlie dann mit seinem „Tschiensladen“ endlich einen Erfolg hat: Die Leute kommen, schon am ersten Tag, sie kaufen fast den Laden leer. Aber als die Oma am nächsten Morgen fragt, wann er endlich ins Geschäft gehe, sagt der Tscharlie: gar nicht, Geschäfte seien nichts für ihn. Den Laden habe er der Freundin überschrieben. Er gehe lieber an die Isar, zum Baden.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Ob es so einen Moment auch in Günther Maria Halmers Karriere gegeben habe, darüber muss man spekulieren. In seinem charmanten Erinnerungsbuch „Fliegen kann jeder“ ist davon nicht die Rede. Aber wenn man zurückblickt, erkennt man deutlich, dass es in den frühen Achtzigern so aussah, als käme Halmer groß heraus im internationalen Filmgeschäft; und dass daraus in den Neunzigern dann nichts geworden ist. Es war nicht so, dass die Filmer ihn nicht mehr gewollt hätten. Eher wollte Halmer nicht: ein paar Monate Indien für „Gandhi“, ein halbes Jahr Russland für „Feuersturm und Asche“. Wo er doch auch in Deutschland drehen konnte, am besten in München; da war er abends zurück bei der Familie.

Äußerst strenger Vater

Günther Maria Halmer war ein Schauspieler, bevor er wusste, dass er einer war. Und er war gut, das war sein Pech. Aufgewachsen in Rosenheim, mit einem äußerst strengen Vater, wusste er, als er von der Schule kam, nicht viel mehr, als dass er ein anderes Leben wollte. Er fing eine Ausbildung an, in einem schicken Hotel, und abends holte er den Anzug aus dem Schrank, spielte statt des Lehrlings den Playboy und Verführer, was ihm so gut und glaubhaft gelang, dass das Hotel ihn feuern musste. Er rannte davon, vor sich und Rosenheim, und es war in Cassiar im Nordwesten Kanadas, nach mehr als einem Jahr harter Arbeit in der Asbestmine, dass ihn die Erkenntnis geradezu überfiel, dass er mit seinem Talent vielleicht nicht nur Hochstapler, sondern auch Schauspieler werden konnte.

Auf die „Münchner Geschichten“ hatte er erst einmal keine Lust. Eine Vorabendserie, wo ihn doch die Falckenbergschule aufgenommen hatte und die Münchner Kammerspiele ihm erste Rollen boten. Aber dann spielte Therese Giehse die Oma, und Helmut Dietl, der Regisseur, schien ein Bruder im Geiste zu sein; und für die Rolle, den Blender und Spinner, hatte er ja sein bisheriges Leben lang geübt.

Der deutsche Abgrund

Das war seine schönste Rolle – seine gefährlichste spielte er acht Jahre später, 1982, in Alan J. Pakulas „Sophies Entscheidung“. Vor Meryl Streep, die schon ihren ersten Oscar hatte, habe er große Scheu gehabt, erzählt Halmer, und schon gar nicht wollte er sie, wie es das Drehbuch vorschrieb, demütigen. Noch mehr Angst habe ihm die ganze Rolle gemacht, die Aussicht, den KZ-Kommandanten Rudolf Höß zu spielen, für ein weltweites Publikum. Und der Schock, wenn man das heute wiedersieht, kommt daher, dass man, wenn Halmer auftritt, in den deutschen Abgrund zu schauen glaubt: Es ist, als läge es auch in Tscharlies Möglichkeiten, KZ-Kommandant zu sein. Es ist, als könnte sich Höß für ein Boheme-Leben in der Münchner Vorstadt entscheiden. Halmer erzählt, er habe sich danach lange nicht unter die Leute getraut.

Mehr zum Thema 1/

Es spricht eher für als gegen Halmer, dass die Grenzen zwischen ihm und seinen besseren Rollen meistens so durchlässig sind; dass er als Schauspieler naiv ist und tief zugleich. Wie es kam, dass er sich, bei einer Theaterprobe, mit seinem Entdecker Helmut Dietl überwarf, hat er vor ein paar Jahren so beschrieben: „. . . und dann lass ich meiner Meinung freien Lauf, die ich vielleicht gar nicht habe, in dem Moment aber schon.“ Ein Drehbuch braucht es da nicht, für solche Sätze ist Günther Maria Halmer Natur­talent genug. Heute wird er achtzig Jahre alt.