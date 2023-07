Wir erleben einen Schlüsselmoment in der Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: In den letzten Monaten ist viel in Bewegung geraten – angestoßen durch Skandale in Rundfunkanstalten und medienpolitische Initiativen, die zu Änderungen im Medienstaatsvertrag geführt haben. All dies geschieht vor dem Hintergrund eines fundamentalen medientechnologischen und -kulturellen Wandels. Es herrscht große Einigkeit über den Reformbedarf – allerdings nicht über die Richtung der notwendigen Veränderungen.

Die Debatte hat vier Schwächen

In den Diskussionen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fallen vor allem vier Schwächen auf: Erstens verkürzen sie oft, weil sie den Auftrag überspringen und zu schnell bei Maßnahmen landen, die sich auf Finanzierung, Einsparpotentiale und Governance beziehen. Am Anfang der Diskussion sollte aber der Kern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stehen, nämlich die Frage nach dem Auftrag und der Qualität der Angebote. In der Diskussion werden zweitens vor allem Einzelinteressen vertreten, zu wenig findet das Allgemeininteresse Beachtung. In der Politik dominieren Parteiinteressen, weil Medien­präsenz wichtig für den politischen Erfolg ist. Auch in Rundfunkräten stehen häufig organisierte Einzelinteressen im Vordergrund. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird drittens häufig mit anderen Medien gleichgesetzt, ohne dass sein verfassungsrechtlicher Auftrag beachtet wird. Bürgerinnen und Bürger kommen viertens bisher kaum zu Wort.