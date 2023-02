Grundsätze der Medienpolitik : Die Koordinaten verschieben sich

In Deutschland gibt es in der Medienpolitik, in der Aufsicht und der Rechtsprechung klare Zuständigkeiten und Grenzen. Neue Gesetze der EU setzen dies außer Kraft. Was folgt daraus? Ein Gastbeitrag.

Die Tagesschau ist die reichweitenstärkste Nachrichtensendung in Deutschland. Die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland wird indes nicht nur auf nationaler Ebene diskutiert. Bild: obs

Freie Meinungsbildung als Voraussetzung sowohl der Persönlichkeitsentfaltung als auch der demokratischen Ordnung vollzieht sich in einem Prozess der Kommunikation, der ohne Medien, die Informationen und Meinungen verbreiten und selbst Meinungen äußern, nicht aufrechterhalten werden könnte.“ So lautet die Bewertung des Bundesverfassungsgerichts. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sieht das in der Sache nicht anders. Angesichts dessen sollte die Debatte über die Medienregulierung in einer breiten Öffentlichkeit geführt werden. Allerdings erfährt im Vergleich zur Frage, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Aktivposten wirken soll und kann, die Regulierung der übrigen, nicht weniger wichtigen Medienlandschaft trotz tektonischer Veränderungen deutlich weniger Aufmerksamkeit.

Der deutsche Blick

Die Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks orientiert sich in einem nationalen Koordinatensystem, welches das Bundesverfassungsgericht bis zuletzt so beschreibt: Die Rundfunkfreiheit hat hohen Rang. Sie ist wie die Pressefreiheit, die Freiheit der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit konstituierend für die freiheitliche demokratische Grundordnung. Unter den Medien kommt dem Rundfunk wegen seiner Breitenwirkung, Aktualität und Suggestivkraft besondere Bedeutung zu. Freie Meinungsbildung wird daher nur in dem Maß gelingen, wie der Rundfunk frei, umfassend und wahrheitsgemäß informiert. Der Auftrag des Grundgesetzes zur Gewährleistung der Rundfunkfreiheit soll sicherstellen, dass die Vielfalt der bestehenden Meinungen im Rundfunk in größtmöglicher Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet.