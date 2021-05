„Jenke. Crime“ auf Pro Sieben : Eine fragwürdige „Profilerin“

Wie ist es möglich, dass ein junger Mann aus gutem Hause innerhalb kürzester Zeit zum Drogenbaron wird? Diese Frage steht am Anfang der ersten Folge von „Jenke. Crime“, einer Pro-Sieben-Serie über wahre Verbrechen mit Jenke von Wilmsdorff. Der Fernsehreporter ließ sich zuletzt für die Reihe „Jenke“ eine Gesichtshälfte verjüngen. Genauso unerschrocken und neugierig wie dem Schönheits-Versuch begegnet er dem heute 69 Jahre alten, früheren Drogenkriminellen Hubertus Becker und drei anderen Straftätern, die in den nächsten Folgen im Mittelpunkt stehen werden. Er will wissen, wie sich fünfzig Kilogramm Haschisch in einem Autotank verstecken lassen, und interessiert sich dafür, was Becker empfand, als sein dreijähriges Kind mit einem zusammengerollten Geldschein Kokain-Schniefen nachspielte.

Hubertus Becker, der 24 Jahre im Gefängnis verbracht hat, gibt von Wilmsdorff bereitwillig Auskunft. Er erzählt von dem Kumpel, der ihn fragte, ob er nicht etwas schnelles Geld mit einem kleinen Abenteuer verdienen wolle, den Familienessen mit den Haschischverkäufern in Marokko, den Partys mit der Schickeria von München und Ibiza, unter ihnen Brigitte Bardot und Gunter Sachs, aber auch vom sexuellen Missbrauch im Internat und dem Psychologen, der bei ihm eine narzisstische Störung diagnostizierte. Von Wilmsdorff redet mit der ehemaligen Frau des Verbrechers und mit seinem früheren Komplizen. In Kombination mit der Offenherzigkeit des Gangsters kann der Zuschauer sich ein detailliertes Bild von Hubertus Becker machen.