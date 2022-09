Nach Gorbatschows Tod : Erlöser oder ungelenker Kapitän?

In Deutschland galt Michail Gorbatschow als großer Mann. In den Ländern, die einst Teile der Sowjetunion waren, ist das Bild des Verstorbenen weniger strahlend.

Ukrainische Medien be­schränkten sich zunächst auf kurze Meldungen. Für die moderne Ukraine ist Gorbatschow vor allem einer, der die Annexion der Krim wiederholt begrüßte, dafür wurde er noch im Jahr 2016 mit einem symbolischen Einreiseverbot be­legt. Zudem waren Millionen ukrainischer Familien von der Tschernobyl-Katastrophe vom 26. April 1986 betroffen, die Gorbatschow lange verschwieg. Ihm war es wichtiger, die Erste-Mai-Feier in Kiew in gewohnter Manier abzuhalten, als Menschenleben zu beschützen. Die Folgen dieser Entscheidung waren verheerend, so etwas wird nicht vergessen. Bohdan Nahaylo, Chefredakteur der englischsprachigen „Kyiv Post“ und ehemaliger Direktor des ukrainischen Dienstes von Radio Liberty, fasste zusammen, wie wohl die meisten Ukrainer den einstigen sowjetischen Präsidenten sehen: „Nicht ganz der wohlwollende und zielstrebige Anführer einer Demokratiebewegung, sondern eher ein ungelenker Kapitän, der versucht, sein schwerfälliges Schiff in den starken Strömungen des historischen Wandels über Wasser zu halten.“ Der Veteran der ukrainischen Medien, Witaly Portnikow, drückte es noch härter aus: „Die Ukrainer sind überzeugt, dass sie die UdSSR aus eigener Initiative verlassen haben, als sie für die Unabhängigkeit stimmten. Gorbatschow hingegen hat versucht, sie in diesem Staat zu halten. Auch ist es in der Ukraine nicht üblich, für die Freiheit zu danken.“

Diese Reaktionen beschreiben zwei Pole der Wahrnehmung Gorbatschows in der Welt, den der Freiheit und den des Zerfalls der Sowjetunion. Hat Gorbatschow den Zerfall vorangetrieben oder vergeblich versucht, ihn zu verhindern? Soll man sich bei ihm für sein Geschenk der Freiheit bedanken, oder wird die Freiheit grundsätzlich selbst erkämpft?