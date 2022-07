Streit um Leistungsschutzrecht : Es sollen nicht nur Promille sein

Aktualisiert am

Google und die Verwertungsgesellschaft Corint Media rufen im Streit um das Presseleistungsschutzrecht eine Schiedsstelle an. Google bietet für Presselizenzen 3,2 Millionen Euro, Corint Media will 417 Millionen mehr.

Logo der Verwertungsgesellschaft Corint Media am Eingang des Hauptsitzes der Firma in Berlin. Bild: dpa

Der Digitalkonzern Google und die Verwertungsgesellschaft Corint Media haben im Streit um das Presseleistungsschutzrecht die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München angerufen. Es geht um die Höhe der Summe, mit der dieser aus dem europäischen Urheberrecht hervorgehende Anspruch vergütet wird. Die Corint Media fordert für die von ihr vertretenen Verlage und Sender 420 Millionen Euro pro Jahr, Google hat 3,2 Millionen Euro angeboten.

„Wir haben bereits für über 400 lokale und nationale Publikationen in Deutschland Lizenzverträge abgeschlossen. Da wir auch mit Corint einen entsprechenden Vertrag abschließen möchten, haben wir nun die Schiedsstelle für einen Einigungsvorschlag angerufen“, sagte der Google-Sprecher Ralf Bremer dem Fachportal „Meedia“. Man habe sich, so Bremer, intensiv um Verhandlungen mit Corint bemüht, doch ohne Erfolg.

Google zahlt Großteil der Verleger nichts

Aus Sicht der Verwertungsgesellschaft verhält sich das anders. Man habe am Donnerstag bei der Schiedsstelle den Erlass einer Einigung wegen der unautorisierten Google-Nutzung beantragt, teilte die Corint Media mit. Mit einer „neutralen Entscheidung“ durch die Schiedsstelle über die Vergütungshöhe solle „den fortgesetzten, rechtswidrigen Nutzungen von digitalen Presseerzeugnissen durch Google auch urheberrechtlich ein Ende gesetzt werden“. Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 7. Juni 2021 nutze Google „die Verlegerrechte ohne Zustimmung“ und zahle „dafür an Corint Media und den Großteil der deutschen Presseverlage nichts“. Bis heute habe Google „weder die Verlage noch Corint Media darüber informiert, wie die Presseinhalte im Wege der Vervielfältigung und öffentlichen Zugänglichmachung nicht nur im Google-Ökosystem, sondern im ganzen Alphabet-Konzern genutzt werden“. Man bitte die Schiedsstelle vor allem darum, die „Höhe der angemessenen Vergütung“ für die Nutzung der Presseerzeugnisse zu bestimmen. Es sei angezeigt, sich „bestätigen zu lassen, dass die Zahlungsangebote Googles im untersten Promillebereich nicht nur kartellrechtswidrig, sondern auch urheberrechtlich missbräuchlich unangemessen sind“.

Damit bekommt die Schiedsstelle einen Ball ins Feld gespielt, der beim Bundeskartellamt schon liegt. Die Behörde hat Anfang des Jahres festgestellt, dass Google aufgrund seiner überragenden Marktstellung der Vorabregulierung nach dem neuen Paragraphen 19a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterliegt. Auf eine Beschwerde der Corint Media hin untersucht das Kartellamt, ob Google seine Marktmacht unter anderem durch die mit zahlreichen Verlagen (darunter der Verlag der F.A.Z.) abgeschlossenen Einzelverträge zu bestimmten Angeboten wie dem sogenannten „Google News Showcase“ missbraucht. Google argumentiert, dass es die Leistungsschutzrechte der Verlage durch Einzelverträge abgelte und niemanden diskriminiere. Die Corint Media sagt, es handele sich um Preisdumping.

Ein Fingerzeig, wie die Dinge wirklich liegen, könnte für das Bundeskartellamt sein, dass nicht nur die Corint Media sich zu dem Verfahren hat beiladen lassen, sondern dass dies auch die Verbände der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger BDZV, MVFP und VDL beantragt haben. Die Verbände vertreten Verlage, die bislang nicht in den Genuss eines Vertrags mit Google gekommen sind, aber auch solche, die Verträge haben. Dies könnte darauf hindeuten, dass alle Verlage den Eindruck haben, Google handele nach dem Motto „divide et impera“ und komme zu preiswert davon, Einzelverträge hin oder her.

Von großer Bedeutung ist der Streit auch für die Urheber, für Redakteure und Autoren. Ihnen steht nämlich laut Gesetz ein Drittel der Summen zu, auf die sich die Verlage mit Google zur Abgeltung des Leistungsschutzrechts einigen. Liegt die Summe im „Promillebereich“ des Umsatzes von Google, wie die Corint Media es bezeichnet, gibt es für zigtausend Autorinnen und Autoren so gut wie nichts. Geht es um höhere Millionenbeträge, sieht das anders aus. Dies allerdings nicht für Journalisten, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Der produziert zwar massenhaft Texte im Internet, meint aber, das Leistungsschutzrecht gelte für ihn nicht. Die für die Medienpolitik zuständigen Bundesländer widersprechen dem leider nicht. Das führt dazu, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen durch den zwangsweise von allen zu zahlenden Rundfunkbeitrag finanzierten Inhalten die Milliardengewinne von Google, Facebook und Microsoft mehrt. Das könnte mal ein Thema für die Gewerkschaften sein.