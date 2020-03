Die für den 21. März geplante Fernseh-Gala „Goldene Kamera“ in Berlin wird wegen des Coronavirus um mehrere Monate verschoben. Wie die Funke-Mediengruppe am Freitag in Essen mitteilte, erfolgt die Entscheidung auf Grundlage der Risikobewertung von Großveranstaltungen des Robert-Koch-Instituts und der Empfehlungen des Krisenstabs der Bundesregierung sowie in Abstimmung mit dem ZDF und den Partnern der Veranstaltung. Die Gesundheit der Gäste, der Partner, des Publikums sowie der Mitarbeiter stehe an erster Stelle. Gemeinsam habe man sich auf den 12. November als Ausweichtermin verständigt.

Der Film- und Fernsehpreis „Goldene Kamera“ wird in diesem Jahr zum letzten Mal verliehen. Die Veranstalter hatten im vergangenen Jahr angekündigt, die Fernseh-Gala einzustellen. Begründet hatten sie das damit, dass sich die Sehgewohnheiten der Zuschauer über die Jahrzehnte geändert hätten. Die Goldene Kamera wird seit 1987 im Fernsehen übertragen, seit 1994 im ZDF. Sie wurde 1966 vom Axel Springer Verlag ins Leben gerufen und später von der Funke-Mediengruppe übernommen.

Bei der Gala werden besondere Leistungen im Bereich Film, Serie, Dokumentation, Musik und Schauspiel ausgezeichnet. Zudem gibt es einen Sonderpreis. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik an der Gala, etwa als die Klimaaktivistin Greta Thunberg ausgezeichnet wurde und der Sponsor VW anschließend einen SUV an eine Nachwuchsschauspielerin verschenkte. Zudem sorgte der Auftritt eines Ryan-Gosling-Doubles für Wirbel, der 2017 in die Rolle des Schauspielers schlüpfte und die Auszeichnung entgegennahm.

Laemmle-Preis verschoben

Die Verleihung des Carl Laemmle Produzentenpreises ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter, die Produzentenallianz und die Stadt Laupheim, mit. Die Auszeichnung sollte am 13. März dem Produzenten Nico Hofmann verliehen werden, die Veranstaltung wird jedoch nach Absprache mit den Behörden nicht stattfinden. Nach einem Ersatztermin wird gesucht.

Zu den Ausgezeichneten des 2017 ins Leben gerufenen Preises zählen Roland Emmerich und Stefan Arndt. Carl Laemmle war ein in Laupheim geborener jüdischer Filmproduzent. Nach seiner Emigration nach Amerika 1884 gründete er die Universal Studios in Los Angeles mit und produzierte berühmte Filme wie das preisgekrönte Antikriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ von 1930 und Horrorklassiker wie „Frankenstein“ von 1931.

Mehr zum Thema 1/

Die Vorbereitungen des Eurovision Song Contest (ESC) laufen trotz Ausbreitung des Coronavirus - noch - weiter. Selbstverständlich werde die Lage am Austragungsort, in den Niederlanden, und in ganz Europa ständig beobachtet, teilte die Europäische Rundfunkunion als Veranstalter mit. Es würden verschiedene Szenarien in Erwägung gezogen, aber es sei zu früh, um über mögliche Entscheidungen zu spekulieren. Der Wettbewerb soll am 16. Mai in Rotterdam stattfinden. Dazu reisen Tausende Besucher an.

RTL bleibt daheim

RTL verzichtet angesichts der Ausbreitung des Coronavirus auf eine Vor-Ort-Berichterstattung vom Formel-1-Saisonauftakt in Australien am 15. März. Dies gilt auch für den zweiten Grand Prix in Bahrein eine Woche später. „Aufgrund der weltweiten und nicht kalkulierbaren Verbreitung des Coronavirus und der Risiken für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen“ habe man sich zu diesem Schritt entschlossen.

RTL hatte zuvor schon vor rund zwei Wochen mitgeteilt, dass man die Live-Übertragung des dritten Formel-1-Rennens in Vietnam komplett vom Sendezentrum in Köln aus begleiten werde. Für Australien und Bahrain ist das nun ebenfalls der Fall. Das Bild-Material wird vom Veranstalter gestellt. Der Abosender Sky, der über ein deutlich kleineres Formel-1-Team als RTL verfügt, plant aktuell keine Änderungen.