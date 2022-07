Artikel manipuliert? : Was bei Wikipedia zu Glyphosat steht, stinkt

Aktualisiert am

Was bei Wikipedia zu Glyphosat steht, stinkt

Nebenwirkungen: Glyphosat in einem Unkrautvernichtungsmittel Bild: Imago

Der Wirkstoff Glyphosat findet sich in Pflanzenschutzmitteln. Er steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Der deutsche Wikipedia-Artikel dazu ist eine Verharmlosung. An der hat ein Autor großen Anteil. Was sind die Hintergründe?