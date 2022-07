Getötete Journalistin in Malta : Der Mörder von Daphne Caruana Galizia packt aus

George Degiorgio, angeklagt für den Mord an der Investigativjournalistin, hat die Tat in einem Interview gestanden. Er habe für die Tat zu wenig Geld verlangt, sagt er. Verrät er nun die Hintermänner?

Hat den Mord im Interview eingestanden: George Degiorgio, hier auf dem Weg vom Gericht in Valletta zur Haftanstalt, im März des vergangenen Jahres. Bild: via REUTERS

Im Fall der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia gibt es eine möglicherweise folgenreiche Wendung. In einem Interview in seiner Zelle in einem Gefängnis in Valletta mit der Nachrichtenagentur Reuters gestand der des tödlichen Bombenattentats vom 16. Oktober 2017 beschuldige George Degiorgio die Tat. „Für mich war es bloß ein Geschäft. Yeah, business as usual“, zitiert Reuters den Auftragsmörder. In dem am Dienstagabend veröffentlichten Gespräch fügt der 60 Jahre alte Degiorgio hinzu: „Natürlich tut es mir leid.“

Ein Auftragsmord unter Preis

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Der Killer konzediert aber auch, er habe zu wenig über die Person gewusst, die zu töten er gemeinsam mit zwei Komplizen den Auftrag erhalten habe, und deshalb hätten sie den Auftragsmord gewissermaßen unter Preis verübt: „Hätte ich mehr gewusst, hätte ich zehn Millionen Euro verlangt statt 150.000.“ Nach den bisherigen Ermittlungen haben die drei Auftragskiller für den Mord an der 53 Jahre alten Journalistin und dreifachen Mutter jeweils 150.000 Euro erhalten. Caruana Galizia war die prominenteste Journalistin Maltas, die in ihrem 2008 eingerichteten Blog „Running Commentary“ unermüdlich Nepotismus und Korruption in Politik und Wirtschaft der Inselrepublik aufgedeckt und angeprangert hatte.

George Degiorgio war im Dezember 2017 gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Alfred und dem weiteren Komplizen Vince Muscat festgenommen worden. Vince Muscat wurde im Februar 2021 zu der reduzierten Strafe von 15 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er die Tat gestanden und sich zur Zusammenarbeit mit den Strafermittlern bereit erklärt hatte.

Bisher hatten die Brüder George und Alfred Degiorgio ihre Beteiligung an dem Auftragsmord abgestritten. Mit dem Geständnis gegenüber Reuters haben die Brüder und deren Anwälte nun einen Taktikwechsel mit Blick auf den bevorstehenden Strafprozess gegen sie vollzogen. Zunächst hatten die Brüder und deren Anwälte in schriftlichen Eingaben an Präsident George Vella im Gegenzug für die Nennung der Hintermänner der Bluttat – angeblich ein früherer Minister und ein ehemaliger Kabinettschef des Ministerpräsidenten – um eine Begnadigung durch das Staatsoberhaupt ersucht. Die Gnadengesuche wurden aber zurückgewiesen. Nun folgen die nun doch geständigen Killer dem Beispiel ihres Mitverschwörers Vince Muscat und erhoffen sich im Gegenzug für das Auftreten als Kronzeugen in dem Mordprozess ein reduziertes Strafmaß.

Degiorgio will den Auftraggeber nennen

George Degiorgio sagt in dem Reuters-Interview ausdrücklich, er habe sich zu dem Schritt entschieden, um für sich und seinen Bruder eine verkürzte Gefängnisstrafe zu erreichen. Außerdem wolle er „nicht alleine untergehen“, wenn sich eine Haftstrafe schon nicht umgehen lasse. In dem Interview kündigt Degiorgio an, auch den Auftraggeber eines bereits 2015 ausgeheckten Mordkomplotts gegen Caruana Galizia zu nennen. Dabei handele es sich um „eine führende politische Gestalt Maltas“. Das erste Komplott zur Beseitigung der investigativen Journalistin wurde aber nicht verwirklicht.

Auch zu Aussagen über die Hintergründe einer unblutig zu Ende gegangenen gescheiterten Geiselnahme in einer Bankfiliale in Valletta vom Juni 2010 zeigt sich Degiorgio in dem Interview bereit. Auch hinter diesem Überfall sollen als Hintermänner ranghohe Regierungsmitarbeiter gestanden haben, insinuiert der geständige Auftragsmörder. Matthew Caruana Galizia, der älteste der drei Söhne der ermordeten Journalistin, sagte in einer ersten Reaktion auf das Interview: „George Degiorgios eigene Worte zeigen, dass er ein eiskalter Killer ist, der keinen Strafnachlass verdient.“