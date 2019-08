Gespräch mit Günther Jauch : Früher waren mehr Desperados dabei

„Wer wird Millionär?“ feiert zwanzigsten Geburtstag. Wieso funktioniert das Quiz so gut? Was plant der Moderator? Kehrt er zum politischen Talk zurück, oder bleibt es beim Weinanbau?

Am 3. September ist es zwanzig Jahre her, dass „Wer wird Millionär?“ zum ersten Mal auf Sendung ging. Was planen Sie für die Jubiläumsausgabe, die am 2. September gesendet wird?

Wir stellen in der Jubiläumssendung ausschließlich Fragen, die es in den letzten zwanzig Jahren schon einmal gegeben hat. Das sind mehr als 35.000, die wir zur Auswahl haben. Wer jede Sendung gesehen und sich die Antworten gemerkt hat, was ich für eher unwahrscheinlich halte, wäre an dem Abend schwer im Vorteil. Und das Publikum besteht ausschließlich aus Menschen, die bei „Wer wird Millionär?“ schon einmal zwischen null und einer Million Euro gewonnen haben.