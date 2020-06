Geigerin Anne-Sophie Mutter : „Man hat keine Symptome und ist trotzdem hochansteckend“

Aktualisiert am

Die Geigerin Anne-Sophie Mutter war mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Im Gespräch berichtet sie von der Erkrankung. Sie sagt, was sie von Homeschooling und dem pandemiebedingten Konzert-Ausfall hält. Und sie verrät, was sie mit dem „Star Wars“-Komponisten John Williams verbindet.

Frau Mutter, Sie engagieren sich geradezu vehement für die bedingungslose Lebenserhaltung aller, die von Musik und Kunst leben.

Jede Initiative für Künstler, jede Unterstützung ist unabdingbar, vor allem solange wir bundesweit keine Gleichstellung haben. Ich bin mit vielen Politikern in regem Austausch und hoffe, dass noch nachgebessert und mehr Verständnis aufgebaut wird.

Was stört Sie konkret?

Jeder Graphiker hat allein mit dem Equipment schon ein Vermögen von 60.000 Euro. Jeder Streicher hat zwangsweise wegen des Instruments mehr. Da frage ich mich: Sollen wir unsere Instrumente verhökern, um davon erstmal die Miete zu bezahlen? Vieles ist da nicht zu Ende gedacht und ganz offensichtlich weiß man als Politiker da auch zu wenig. Ich habe auch einen sehr interessanten Artikel über Berührung gelesen. Der Mensch verarmt in Zeiten von „social distancing“ dahingehend völlig. Und dass die geistige Berührung durch die Kunst und vor allen Dingen auch durch die Musik ein Ersatz dafür sein kann. Aber wenn das nicht einmal mehr live erlebbar ist, dann sind wir tatsächlich ganz auf das Wischen auf kalten Oberflächen angewiesen. Das trägt sicher Spätschäden mit sich, die wir noch gar nicht abschätzen können.

Sie waren selbst an Covid 19 erkrankt.

Ja, und ich fand es sehr erschreckend, dass man oft überhaupt keine Symptome hat und trotzdem hochansteckend ist. Deshalb bin ich etwas vorsichtiger geworden mit der Aussage: Nur wer niest und hustet, ist ansteckend. Ich habe nie gehustet und geniest, war aber krank und war ansteckend und habe Menschen in meiner Umgebung angesteckt. Zwar wenige, aber ich habe sie angesteckt. Es war ein reiner Glücksfall, dass ich überhaupt herausgefunden habe, dass ich krank war, eben weil ich asymptomatisch war.

Hatten Sie gar keine Symptome?

Nein. Ich habe auch nicht geniest. Es hat offensichtlich gereicht, dass ich mich mit Menschen unterhalten habe, die ich angesteckt habe. Ich habe wenige angesteckt, erstaunlich wenige. Von meiner Familie musste ich mich natürlich dann auch separieren und hab niemanden dort angesteckt. Und das hat mir dann schon gezeigt, dass Distancing und die Maske funktionieren.

Das schlimmste ist ja dann wohl, dass diejenigen die man ansteckt, massive Probleme dadurch bekommen können und man sich selbst Vorwürfe macht.

Zwei von denen, die ich angesteckt habe, waren wirklich schwer krank. Beide sind viel jünger als ich. Es war keine intensivmedizinische Behandlung nötig, aber beide hatten hohes Fieber. Jugend schützt also nicht. Deswegen gilt es wirklich, Abstand zu halten und die Maske zu tragen. Und lernen mit dem Virus zu leben, weil wir ja wohl mit einer zweiten Welle rechnen müssen.

Reden wir über Musik. Wie scharf ist die Linie zwischen E- und U-Musik?

Diese Einteilung gibt es in meinem Leben nicht. Es gibt gut geschriebene Musik und es gibt Trash.

Sie wissen wohl schon seit ihrem sechsten Lebensjahr, dass sie mit Ihrer Geige Musik auf eine herausragende Weise zum Leben erwecken können.

Schön wär’s. Mein Leitfaden war immer ‚Der Josa mit der Zauberfidel‘, den ich jetzt kürzlich für die Vorleseaktion ‚Save the trees‘ lesen durfte. Das Buch hat mich fasziniert. Und natürlich auch die Aufnahmen die wir zu Hause von Menuhin und Furtwängler hatten. Die haben schon etwas in mir bewegt und die Magie der Musik hat mich natürlich gefesselt, sonst hätte ich mit fünf Jahren nicht beschlossen, Geigerin werden zu wollen. In dem Moment, als ich die Geige auf die Schulter gelegt habe, hat sich das Puzzle sozusagen komplettiert. Es ist natürlich ein großer Glücksfall, wenn einem im Leben Komponisten begegnen, die einem nicht nur die eigenen Grenzen aufzeigen, sondern einem helfen, darüber hinauszuwachsen.