Vielleicht das Schwerste für Schauspieler ist es, schlechte Schauspieler zu spielen. Und wenn ein Topdarsteller wie Bill Hader in seiner Rolle als Barry in der gleichnamigen Serie dafür gelobt wird, ein hervorragender schlechter Schauspieler zu sein, wirkt das auch ein wenig schräg. Noch schwieriger wird es für die Kritik, wenn eine Film-im-Film-Serie das Scheitern einer Film-im-Film-Serie karikiert (inklusive „bad acting“): Ist jedes Manko, alles Hölzerne nun ein Surplus?

Neu ist die Grundidee von Kida Khodr Ramadans Serie „German Genius“ kaum. Autobiographische Sitcoms gibt es in Hülle und Fülle. Schon in „Episodes“ sah man „Friends“-Darsteller Matt LeBlanc apart schnöselig sich selbst spielen. Auch die Serie „jerks.“ mit Christian Ulmen und Fahri Yardim kommt einem in den Sinn. Sogar der gigantisch berühmte, aber leicht abgeschmierte Charlie Sheen soll in Doug Ellins bislang nur gerüchteweise bekannter Hollywood-Metasatire „Ramble On“ einen Charlie Sheen imitieren, der an seinem Comeback arbeitet.

Ein komplexer Erzählrahmen

Auch Ramadan gibt nun mit viel Selbstironie den Ramadan, und zwar erfolgloser, als er ist. Aus zwei Gründen hat das seinen Reiz. Zum einen ist die Motivation des Protagonisten schlagend, denn dass Ramadan sein „4 Blocks“-Image auf den Zeiger geht, so genial die Verkörperung des Neuköllner Paten Toni Hamady war, ist absolut nachvollziehbar. Auch Ramadans nur halb gelungenes Kiez-Märchen „In Berlin wächst kein Orangenbaum“ (2020) kann als Versuch gesehen werden, dem Fluch zu entkommen. In „German Genius“ bitten ihn ständig „4 Blocks“-Fans um Autogramme und Selfies. Mit Gleichmut erfüllt Ramadan die Wünsche, wartet aber auf neue, strahlende Hauptrollen. Die hat seine Agentin nicht im Angebot.

Zum anderen bringt Ramadan die bräsige deutsche Film- und Fernsehszene mit dem ungebremsten Humor eines Ricky Gervais in Verbindung. Der britische Comedian, Erfinder von Welterfolgen wie „The Office“, „Extras“, „Derek“ oder „After Life“, hat nicht nur einen Auftritt in der Serie, der Serien-Kida geht mit dieser eher flüchtigen Bekanntschaft (auch Ricky liebt „4 Blocks“) regelrecht hausieren. Die Idee des rollenlosen Ex-Paten ist es nun, die Kultserie „Extras“ in Deutschland neu aufzulegen, also einen Statisten am Set der echten Stars zu spielen. Mit einem sehr deutschen Twist: Die Stars sollen deutsche Genies mimen, Goethe, Marlene Dietrich, Leni Riefenstahl. Das kommt gut an bei Senderredakteurin Sabine; Christina Große spielt sie ideenlos ambitioniert und hohl begeistert; der Hieb sitzt.

Der Erzählrahmen ist also erfreulich komplex, setzt noch eine Metaebene auf „Extras“ drauf, aber das eigentliche Pfund, mit dem Ramadan wuchert, ist sein Adressbuch: Wenn er ruft, sagt offenbar niemand Nein. Ganz Filmdeutschland spielt mit – selbstverliebt sich selbst. Unter anderen Heike Makatsch, Tom Schilling, Frederick Lau, Olli Schulz, Kurt Krömer, Wim Wenders, Volker Schlöndorff, Leander Haußmann, Sascha Gersak, Teddy Teclebrhan, Marie Burchard, Thorsten Merten, Anne Ratte-Polle, Katrin Bauerfeind, Trystan Pütter, Kathrin Angerer, Marc Hosemann und Marvin Kren. Die Ko-Hauptrolle und die halbe Regie (neben Cüneyt Kaya) liegen in der sicheren Hand von Detlev Buck, der einen abdrehenden Produzenten gibt, während Ramadan daran verzweifelt, dass alles teurer wird, trotzdem wenig hermacht und das Projekt immer wieder bei null beginnt.

Deutsche Filmstars sind keine Kate Winslet

Ständig werden neue Regisseure, Produzenten und Autoren an die Serie gesetzt, und jedes Mal kommt derselbe Murks in leicht abgewandelter Perspektive heraus. Als beißende Satire auf das deutsche Fernsehbusiness und seine Eitelkeiten hat das einiges für sich (Buch: Buck, Kaya, Constantin Lieb, Seraina Nyikos), aber als achtteilige Serie müsste „German Genius“ doch mehr eigenes Flair anbieten, mehr Dramaturgie und Figurenmagie. Genial gelöst war das etwa in „Episodes“. Erst gegen Ende, mit der zunehmenden Rivalität der von Buck und Ramadan gespielten Figuren, entwickelt sich eine gewisse Stimmung. Zuvor erinnert der Plot an einen Gastrollen-Ringelpiez ohne Kohärenz.

Uninspiriert improvisiert wirken die meisten Szenen außerdem, ob am vorgeblichen Set oder im Hamam. Die Erzählung taumelt von Sketch zu Sketch. Dabei ähnelt sie zwar dem Vorbild „Extras“, aber es sind eben nicht David Bowie, Kate Winslet oder Ben Stiller, die hier ihre Aura mitbringen, sondern unsere kleinen deutschen Filmsternchen, die gern mal überspielen. Abstufungen gibt es durchaus. Detlev Buck hat einen Lauf, Maria Furtwängler und Volker Schlöndorff wirken in Sachen Witz eher angestrengt, und Daniel Kehlmanns Auftritt – „Ich flieg nächste Woche wieder in die USA. Da ist auch der Neid nicht so groß“ – ist schauspielerisch so desolat, dass man dem nicht einmal als Cringe-Comedy etwas abgewinnen kann. Das Grundproblem ist, dass außer den Namen und Gesichtern nichts echt, nichts gewagt ist.

Einen Darsteller allerdings gibt es, der im Gegensatz zu allen genannten so rundum fabelhaft spielt, so roh, witzig, enthusiastisch und glaubhaft, dass die tatsächlich gut geschriebenen Szenen, in denen er mitspielt, die gesamte, arg verquälte Produktion vor dem Untergang retten: Es ist Momo Ramadan, Kidas echter, 2010 geborener Sohn, der seinen Filmsohn namens Sami spielt, ein liebenswertes Schlitzohr. Schon in Ramadans Knast-Serie „Asbest“ hatte Momo aufgetrumpft. Auch Schwester Dunya macht ihre Sache gut, und Britta Hammelstein überzeugt als taffe Künstler-Ehefrau Karolyna. Nach acht Folgen ist klar: Rambazamba bei den Ramadans, das ist die Serie, die wir sehen wollen. Sogar ohne Ricky Gervais.

German Genius läuft dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Warner TV Comedy.