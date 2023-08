FAZ Plus Artikel: Neues Gesetz für den BR : Kultur gehört zum Kern des Sendeauftrags

Seit dem 1. August gilt ein neues Landesgesetz für den Bayerischen Rundfunk. Was steht drin? Was bedeutet es für die Kulturberichterstattung, die bei Bayern 2 zu schrumpfen droht? Fragen an den Medienminister Florian Herrmann.