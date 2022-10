Reform von ARD und ZDF : Wir zahlen doch nicht für unsere Unterforderung

Aktualisiert am

Eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss jetzt her, bevor es zu spät ist. Ideen gibt es genug, dabei sind vor allem die Gremien gefragt. Ein Gastbeitrag.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist unter massivem Druck. Der Fall Schlesinger hat den Druck auf einen notwendigen Reformprozess verstärkt – aber dieser war längst da. Mahnungen, auch im Rundfunkrat des WDR, dem ich für den Kulturrat NRW angehöre, stießen auf taube Ohren, so der von Jürgen Bremer und mir verfasste Vorschlag zu einer Gremienreform (F.A.Z. vom 11. August). Man glaubte sich mit der Feststellung „So etwas wie in Berlin kann bei uns nicht passieren“ der Diskussion entziehen zu können. Kleinere Reparaturarbeiten reichen nicht mehr. Jetzt ist eine umfassende Überprüfung der Strukturen und Aufgaben des ganzen Systems dringend erforderlich. Das Ziel muss sein, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so zu stärken, dass seine Gegner keine Chance haben, ihn ernsthaft zu beschädigen. Wenn das System jetzt nicht selbst aktiv wird, werden andere die Initiative ergreifen.

Wozu braucht unser Land den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Warum ist er gegründet worden? Das Ziel nach dem Zweiten Weltkrieg war klar: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte dem Aufbau der Demokratie dienen. Das ist der Auftrag bis heute, und er ist notwendig. Auch wenn die Demokratie in unserem Land gefestigt ist. Sie ist gefährdet und muss immer wieder verteidigt werden gegen den Missbrauch der Meinungsfreiheit durch Kräfte, die die Demokratie ablehnen und mit ihr die Rundfunkfreiheit. Und diese Kräfte haben Zulauf. Öffentlichkeit muss zur unverzichtbaren demokratischen Willensbildung beitragen. Jürgen Habermas spürt zurzeit dem Wandel in der Entwicklung der politischen Öffentlichkeit nach und stellt die Frage, was dies für die künftige Medienstruktur bedeutet.