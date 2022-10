Regulierung von Plattformen : Wo Facebook und Google nicht nur Peanuts zahlen

Seit vergangenem Jahr müssen Google und Meta in Australien die Presse an ihren Werbeeinnahmen beteiligen. Das Gesetz gilt als ein Erfolg – und wird nun weltweit nachgeahmt.

Der australische Kontinent wird in Europa gerne als Terra nullius betrachtet, als ein fast menschenleerer Erdteil, auf dem nur selten etwas geschieht. Doch ab und zu gibt es im Commonwealth of Australia mit seinen rund 26 Millionen Einwohnern Ideen, die dann doch die Welt aufhorchen lassen. Seit dem Vorjahr beschäftigt das Ringen der australischen Regierung mit Onlineplattformen Medienschaffende und Politiker. Mit einem neuen Gesetz, dem „News Media Bargaining Code“, werden Tech-Giganten verpflichtet, lokale Medien an ihren Werbeeinnahmen zu beteiligen. Seither sollen Facebook & Co. Verhandlungen mit Presseverlagen führen und Lizenzabgaben entrichten. Als „eine Art Lösegeld“ für die Tech-Giganten im Nachrichtengeschäft beschreibt ein Kommentator das Gesetz, für einen anderen ist es „dringend benötigtes Verbandszeug“.

Der Widerstand der Konzerne war zunächst groß: Google drohte, seine australische Suchfunktion zu deaktivieren, Facebook sperrte im Februar 2021 seine australischen Nutzer vier Tage lang für die Weitergabe von Nachrichteninhalten. Doch die Gesetzgeber ließen sich nicht beirren. Inzwischen wird das Gesetz in der Branche als großer Erfolg gefeiert. Entgegen den Befürchtungen der Kritiker, die zu Beginn der Debatte meinten, der Code werde Gewinner und Verlierer generieren, zählt nicht nur Rupert Murdochs in Australien marktbeherrschender Konzern „News Corp“ zu den Profiteuren der Neuregelung. Auch für kleinere Medienunternehmen hat sie sich längst ausgezahlt: Mit rund 200 Verlagen und Medienhäusern hat der inzwischen als „Meta“ firmierende Facebook-Konzern nach eigenen Angaben verhandelt. Für rund 60 teils winzige, unabhängige Medien und Onlineredaktionen hat Meta einen Fonds eingerichtet. Gleiches gilt für rund 90 Regionalmedien, manche davon im Outback.