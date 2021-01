QAnon in Japan : Geistergeschichten auf Wanderschaft

Aktualisiert am

Ideologie zum Überziehen: Trump-Masken in der Fertigung des japanischen Gummimasken-Herstellers Ogawa Studio in Saitama. Bild: AP

In Amerika ist der QAnon-Verschwörungsglaube am weitesten verbreitet. Doch auch in Japan hat er viele Anhänger gefunden. Wie eine Verschwörungstheorie um die Welt reiste.