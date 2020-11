Speedrunning in Videospielen : Gegen die Uhr und durch die Wand

Wie sieht das Kolosseum der Zukunft aus? Im Jahr 2047 könnten begeisterte Massen in der Sparte „Retro-Games“, der Weltmeisterschaft des Speedrunnings, in Stadien weltweit, vor heimischen und mobilen Bildflächen unter der Projektion einer riesigen Stoppuhr dem Avatar des „kranken Pilgers“ aus dem Videospiel „Bloodborne“ im Kampf mit der „Kleriker-Bestie“ zusehen. Gesicht und Hände des Spielers würden eingeblendet. Sieg und Niederlage wären zweitrangig. Sie hätten kaum mehr Bedeutung als eine schwierige Kurvenkombination in der Formel 1 oder eine Bergetappe bei der Tour de France.

Die vergleichsweise junge Szene der Speedrunner dürfte in ihrer Kombination aus Geschick, Schnelligkeit und virtuoser Ausnutzung von Programmarchitektur sehr bald als neue E-Sportart und digitale Kampfkunst – Mensch gegen Maschinenarchitektur – über die Videospielszene hinaus von sich reden machen. Ehrgeizige Spieler fuchsen sich so tief in die Mechanik anspruchsvollster Spiele, dass sie imstande sind, diese in einem Bruchteil der von den Entwicklern ursprünglich gedachten Zeit durchzuspielen. Der Speedrunner Karl Jobst spricht in einem erläuterndem Youtube-Video von der freien Wahl, ein Spiel auf eine mögliche Bestzeit hin durchzuspielen. Das sei die Prämisse eines Speedruns und grenze ihn von solchen Spielen ab, deren Mechanik Zeit ohnehin als treibenden Faktor einsetze. Es ist eine Mischung aus Rennen und virtuellem Kampf, die immer populärer wird. Einschlägige Energydrink- und Prozessorenhersteller verbünden sich bereits, um der Szene mit Großveranstaltungen eine Plattform zu geben.