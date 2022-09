Gazprom droht Europa : Der Winter wird sehr groß

Aktualisiert am

Dass Gazprom ein staatlicher Konzern ist, ist bekannt. Beim Krieg, den der russische Staat führt, ist Erdgas eine massiv eingesetzte Waffe, um die Gegner, zu denen neben der Ukraine die Staaten der Europäischen Union gehören, in die Knie zu zwingen. Zum willkürlichen Auf- und Zudrehen des großen Gashahns kommt seit Neuestem eine Bildsprache, die wie Wirtschaftswerbung aussieht und psychologische Waffe sein soll.

Das am 5. September auf Youtube eingestellte Video von 1,46 Minuten Länge zeigt, musikalisch unterlegt, einen Gazprom-Mitarbeiter in Werksuniform, der durch die Schaltzentrale schreitet, einen Regler dreht – woraufhin der Zeiger im Druckmesser auf null fällt. „Der Winter wird groß“ (Sima budjet bolschaja) besingt dazu eine kindlich-weibliche Stimme im verträumten Volksliedton die kalte Jahreszeit, als wolle sie den „Herbsttag“ des russophilen Rainer Maria Rilke steigernd weiterspinnen. Die Botschaft lautet: Sibirien schlägt Europa. Der Wind kommt von Osten, ist stark, kalt und legt sich wie eine Eiszeit über Europa, den unbeheizten Westen.

Die Aufnahme einer Staffelung nackter Solarkollektoren, die an die Flügel des Adlers im Bundestag erinnert, kontrastiert mit einem blauen Winterbild der sibirischen Stadt Krasnojarsk. Schnitt, wir sind im Brüsseler Europaviertel am Denkmal für Robert Schuman, Frankreichs erstem Finanz- und Außenminister nach dem Zweiten Weltkrieg und Gründervater der EU. Der Eiswind fegt, von keiner wärmenden Gasbarriere aufgehalten, über den Kontinent. Europafahnen klirren im Wind, im Gegenschnitt lodert die Gasflamme über der Taiga; man denkt an die von Gazprom abgefackelten überschüssigen Gasmengen, die, statt durch Nord Stream 1 zu fließen, jetzt bis Finnland leuchten.

Der Terminal von Nord Stream 2 gleitet durchs Bild

Das an ein Wiegenlied der russischen Natur gemahnende Winterlied ist berühmt, sein Autor ist der sowjetische Sänger Juri Wisbor, dessen Vater als Volksfeind bei den Stalin’schen Säuberungen erschossen wurde und dessen Tochter zu den Gazprom-Bildern singt.

In Sekunde 40 gleitet der geschlossene Terminal von Nord Stream 2 durchs Bild, die Rohrleitungen im Hintergrund schimmern – besonders bitter – in den ukrainischen Nationalfarben. Man blickt ins Innere eines Gasterminals, ein Förderturm erhebt sich aus makellosem Schnee, ein Mittelgebirge mit Windrädern, ein Staudamm, strömende Wassermassen stehen für erneuerbare, aber wohl nicht ausreichende Energie. Dann erscheint die heimische Gasflamme an Herd oder Gastherme. Die blaugezackten Flämmchen, die seit Monaten als Illustration für die Gaskrise herhalten müssen, erlöschen. Aus. Dann Städte von oben, Hamburg, Berlin, Paris. Auch Dresden fehlt nicht, dorthin gehen Grüße aus der Partnerstadt Sankt Petersburg, wo Gazprom seinen Firmensitz und Europas höchsten Büroturm errichtet hat. Leise erstirbt das Lied mit säuselnden Keyboards und Beckenrauschen, die Gazprom-Turmspitze schwimmt wie eine Haifischflosse durch die Wolken: „Der Winter wird groß, nichts als Dämmerung und Schnee.“

Der Autor des Videos ist der Petersburger Journalist Andrej Chodyrew, der gelegentlich Reportagen für das „Energie“-Programm des Staatssenders Rossija 24 dreht. Er führt vor, wie arm Europa ohne Russland sein wird. Bei Chodyrew ist Krasnojarsk ein Beispiel für einen guten kalten Winter, mit seiner fünf Kilometer langen Hängebrücke über den Jenissej und den dampfenden Rohren des mit Braunkohle betriebenen Wärmekraftwerks. Krasnojarsk, das „voraussichtlich“ 2025 auf Gas umgestellt wird, ist daher ein Spitzenreiter in Sachen Umweltverschmutzung.

„Gaskrieg“ gegen die Europäische Union

Russische Propagandisten verbreiten „Der Winter wird groß“ als düstere Warnung an Europa, ukrainische Medien als Beleg der hybriden Kriegsführung des Kremls; Anti-Putinisten nennen es eine Schande für die russische Öl- und Gasindustrie. Das Video wurde von diversen Beamten, etwa dem Vizegouverneur der Region Krasnojarsk, Sergej Ponomarenko, mit dem Kommentar: „Sie haben es verstanden“, veröffentlicht. Verstanden haben es offenbar die Einwohner von Krasnojarsk, die das Video empört kommentierten. Es wäre besser, die Umweltprobleme der Region zu lösen, statt einen „Gaskrieg“ gegen die Europäische Union zu führen, liest man. Hier kann die Vokabel „Krieg“ einmal ungestraft verwendet werden.

Sogar einige Politiker reagierten negativ auf das Video, so der Stadtparlamentarier von Krasnojarsk, Sergej Schachmatow, der sich in seinem Telegram-Kanal über das Fehlen von Heizgas in der Stadt beschwerte. „Gazprom mag die EU verhöhnen – aber es verhöhnt auch Krasnojarsk, dessen rauchige Rohre und dessen ‚schwarzer Himmel‘ zu sehen sind.“

Man kann das Video aber leicht auch als Abgesang auf Gazprom interpretieren. Für Europa ist die Gaskrise das Pro­blem des kommenden Winters; derzeit sind die Speicher zu achtzig bis neunzig Prozent gefüllt. Die Europäer werden leiden, aber sie werden durchhalten. Der höhnisch und zugleich als Produktwerbung daherkommende Clip zeigt, dass Russland die europäischen Märkte und eine zuverlässige Einnahmequelle für den Staatshaushalt für immer verlieren könnte. Alexej Miller, Vorstandsvorsitzender von Gazprom, laut Forbes „einer der mächtigsten Männer der Welt“, will Europa als Vergeltung für die Sanktionen abstrafen, indem er ein Jahrzehnt der Entwicklung des Unternehmens seinem Protegé Putin opfert. Das mag kommerziell kontraproduktiv sein, aber die Bilder zeigen auch: Er kann sich’s leisten.

Auf der Website von Gazprom findet sich zum Video nichts. Nur die Firmenphilosophie spielt darauf an: „Gazprom sieht seine Kernaufgabe darin, Verbrauchern die zuverlässige, leistungsfähige und ausgewogene Versorgung mit Erdgas, anderen Energieressourcen und deren Nebenprodukten zu sichern.“ Dies ist ganz der kaltschnäuzige Zynismus der Putin-Gang.

Thomas Martin ist Dramatiker und Publizist, Irina Rastorgujewa ist freie Autorin. Die beiden leben in Berlin und betreiben das Medienkunstprojekt www.modellberlin.de